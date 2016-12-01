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جمعية حقوقية فرنسية- مغربية توضح: نحن ندافع عن حقوق جميع السجناء في فرنسا وليس على المجرد فقط

بتاريــخ : 22 دجنبر 2016 / 12:09 جمعية حقوقية فرنسية- مغربية توضح: نحن ندافع عن حقوق جميع السجناء في فرنسا وليس على المجرد فقط | ثقافة و فنون
جمعية حقوقية فرنسية- مغربية توضح: نحن ندافع عن حقوق جميع السجناء في فرنسا وليس على المجرد فقط
توصلت ''شوف تيفي'' ببلاغ توضيحي من الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان، توضح فيه بأنها تدافع عن حقوق جميع المتواجدين بالسجون الفرنسية بمختلف جنسياتهم.

''شوف تيفي''
توصلت ''شوف تيفي'' ببلاغ توضيحي من الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان، توضح فيه بأنها تدافع عن حقوق جميع المتواجدين بالسجون الفرنسية بمختلف جنسياتهم.

وأكد هذا البلاغ بأنه وعكس ما يتم تداوله فإن الجمعية لا تخص عملها في الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق السجناء في فرنسا بالفنان سعد المجرد المعتقل بسجن ''فلوري'' بباريس.

وأضاف المصدر ذاته بأن الجمعية المذكورة، تعمل بجميع مكوناتها على الدفاع بكل ما تملك من إمكانيات عن حقوق السجناء إذا ما تم المساس بها أو تم انتهاكها، نافية تفضيلها لمسجون واحد وإهمالها للتعامل مع مشاكل باقي السجناء.


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المغرب شوف تيفي بلاغ توضيحي السجناء سعد المجرد

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