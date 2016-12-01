فيديو جد خطير.سيناريو البيضاء يتكرر: شوفو مسلح بسيف ''كيكريسي'' فتاة أمام الناس في فاس+تفاصيل ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد خطير، ظهر خلاله شخص يحمل سيفا وهو يعترض سبيل فتاة ويسلبها ممتلكاتها بطريقة مرعبة بمساعدة شريكه الذي كان على دراجة نارية.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد خطير، ظهر خلاله شخص يحمل سيفا وهو يعترض سبيل فتاة ويسلبها ممتلكاتها بطريقة مرعبة بمساعدة شريكه الذي كان على دراجة نارية.

وحسب متداولي هذا الفيديو الذي تبلغ مدته حوالي 36 ثانية، فإن أحداثه وقعت بحي الضيعة بمدينة فاس في واضحة النهار، وقد تم إلتقاط تفاصيله بواسطة كاميرا مراقبة.

وفور تداول هذا الفيديو،طالب النشطاء المغاربة في تفاعلهم المصالح الأمنية بالمدينة العلمية بالتحرك السريع والفوري لاعتقال الجانين وتسليمهما للعدالة.