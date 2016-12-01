موالين القوادس مشاو فيها.. وها أشنو دارو معاهم ﻿

يبدو أن موالين القوادس سيلقون سنوات من غياهب السجون، بعد أن سرقوا مجموعة من الأغطية الحديدية للقوادس المنتشرة في دروب وشوارع الدار البيضاء.

شوف تيفي

يبدو أن موالين القوادس سيلقون سنوات من غياهب السجون، بعد أن سرقوا مجموعة من الأغطية الحديدية للقوادس المنتشرة في دروب وشوارع الدار البيضاء.

وفي هذا السياق علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن الشرطة القضائية أحالت المتهمين على قاضي التحقيق للنظر في هذه القضية المثيرة، حيث من المنتظر أن يتعطل النطق بالحكم بعد انتهاء الممثل القانوني عن شركة "ليديك" من إحصاء كل الأغطية الحديدية للقوادس.

المثير في الأمر أن الموقوفين غادي يهزو على ظهرهم كاع القوادس لي مشاو، ولهذا فستنتظرهم سنوات سجنية وسيحاسبون على لي داو ولي ماداوش.