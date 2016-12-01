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طقس بارد وتساقطات مطرية اليوم الخميس والليلة القادمة في هذه المناطق من المملكة

بتاريــخ : 22 دجنبر 2016 / 09:57 طقس بارد وتساقطات مطرية اليوم الخميس والليلة القادمة في هذه المناطق من المملكة | مجتمع
طقس بارد وتساقطات مطرية اليوم الخميس والليلة القادمة في هذه المناطق من المملكة
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليومه الخميس والليلة القادمة، أن يبقى الطقس باردا بكل من المرتفعات والهضاب العليا، إضافة إلى داخل البلاد، مع تكون صقيع أو جليد عند الليل والصباح.

"شوف تيفي"

 تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليومه الخميس والليلة القادمة، أن يبقى الطقس باردا بكل من المرتفعات والهضاب العليا، إضافة إلى داخل البلاد، مع تكون صقيع أو جليد عند الليل والصباح.

كما سيلاحظ مرور سحب كثيفة بأقصى جنوب البلاد، حيث الفرصة مهيأة لنزول بعض القطرات المطرية المتفرقة، فضلا عن تشكل سحب أخرى منخفضة، قد تكون مرفوقة بضباب محلي خلال الليل والصباح، على السواحل الشمالية للمحيط الاطلسي والأودية.

عدا ذلك، سيبقى الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق ، كما ستعرف الأقاليم الجنوبية للمملكة هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية. وستهب الرياح معتدلة القوة، من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشرقي كذلك بالأقاليم الجنوبية، وستهب من القطاع الشمالي إلى أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 5 وصفر درجة بجنوب المنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس، وما بين 1 و6 درجات بالريف، وشمال المنطقة الشرقية، السايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسفوح الجنوبية الشرقية، والسهول الداخلية ما بين 6 و10 درجات بالساحل المتوسطي، السواحل الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، وسوس، إضافة إلى شمال الأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 11 و16 درجة بأقصى جنوب البلاد. وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 5 و11 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 12 و17 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول الداخلية والسفوح الجنوبية الشرقية، الساحل المتوسطي، السهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وشرق الأقاليم الجنوبية، وستصل إلى ما بين 18 و 22 درجة بسوس وغرب الأقاليم الصحراوية. وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ليصبح محليا قليل الهيجان إلى هائج بعد الزوال بين السعيدية والناظور وقليل الهيجان إلى هائج غرب البوغاز وقليل الهيجان إلى الشرق ، وهائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة الأطلسية ما بين المهدية وطانطان وهائجا بباقي السواحل.

 

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