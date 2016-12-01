عاجل..بعد مدن الشمال:هزة أرضية بإقليم ورزازات ﻿

أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني بأن هزة أرضية خفيفة بقوة 3،5 درجات على سلم ريشتر تم تسجيلها فجر اليوم الخميس بإقليم ورزازات .

"شوف تيفي"+"و م ع"

أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني بأن هزة أرضية خفيفة بقوة 3،5 درجات على سلم ريشتر تم تسجيلها فجر اليوم الخميس بإقليم ورزازات .

وأوضح المصدر في بلاغ له أن الهزة التي وقعت في حدود الساعة الرابعة و 33 دقيقة و 12 ثانية من فجر اليوم ، حدد موقعها في جماعة إيميدار بإقليم ورزازات ، فيما بلغ عمقها أربعة كيلومترات.