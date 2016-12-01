عاجل..بعد مدن الشمال:هزة أرضية بإقليم ورزازات ﻿

"شوف تيفي"+"و م ع"
أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني بأن هزة أرضية خفيفة بقوة 3،5 درجات على سلم ريشتر تم تسجيلها فجر اليوم الخميس بإقليم ورزازات .
وأوضح المصدر في بلاغ له أن الهزة التي وقعت في حدود الساعة الرابعة و 33 دقيقة و 12 ثانية من فجر اليوم ، حدد موقعها في جماعة إيميدار بإقليم ورزازات ، فيما بلغ عمقها أربعة كيلومترات.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.