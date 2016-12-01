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عاجل..بعد مدن الشمال:هزة أرضية بإقليم ورزازات

بتاريــخ : 22 دجنبر 2016 / 09:51 عاجل..بعد مدن الشمال:هزة أرضية بإقليم ورزازات | حوادث و حقوق
عاجل..بعد مدن الشمال:هزة أرضية بإقليم ورزازات
أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني بأن هزة أرضية خفيفة بقوة 3،5 درجات على سلم ريشتر تم تسجيلها فجر اليوم الخميس بإقليم ورزازات .

 "شوف تيفي"+"و م ع"

  أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني بأن هزة أرضية خفيفة بقوة 3،5 درجات على سلم ريشتر تم تسجيلها فجر اليوم الخميس بإقليم ورزازات .

وأوضح المصدر في بلاغ له أن الهزة التي وقعت في حدود الساعة الرابعة و 33 دقيقة و 12 ثانية من فجر اليوم ، حدد موقعها في جماعة إيميدار بإقليم ورزازات ، فيما بلغ عمقها أربعة كيلومترات.

 

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