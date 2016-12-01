 رسالة مؤثرة من مغربية ''هربانة'' بعد اتهامها بالسرقة وتهدديها بالقتل في إطار علاقتها بشركة للتسويق الشبكي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

يا ربي السلامة.. شاب عشريني يغتصب خمسينية بالصخيرات و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. شاب عشريني يغتصب خمسينية بالصخيرات و هذه التفاصيل

صورة نساء شرطيات بالمغرب تشعل الفايسبوك+صورة | مجتمع

صورة نساء شرطيات بالمغرب تشعل الفايسبوك+صورة

جانح يستعمل سيارة مشابهة للطاكسي للإعتداء على النساء بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

جانح يستعمل سيارة مشابهة ''للطاكسي'' للإعتداء على النساء بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء

بالفيديو..رغم اعتقاله: سعد المجرد الأكثر ثراء..وها كيفاش | ثقافة و فنون

بالفيديو..رغم اعتقاله: سعد المجرد الأكثر ثراء..وها كيفاش

عاجل : حالة إستنفار بعد تسمم جماعي لـ20 تلميذ بأكادير | حوادث و حقوق

عاجل : حالة إستنفار بعد تسمم جماعي لـ20 تلميذ بأكادير

عودة مفاوضات تشكيل الحكومة بعد العطلة السنوية لأخنوش | بوليتيك

عودة مفاوضات تشكيل الحكومة بعد العطلة السنوية لأخنوش

بالفيديو..عارضة أزياء مشهورة تخضع لعمليات التجميل مباشرة | ثقافة و فنون

بالفيديو..عارضة أزياء مشهورة تخضع لعمليات التجميل مباشرة

هذا هو مصير الجزار قاتل حارس السيارات بالمحمدية+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

هذا هو مصير الجزار قاتل حارس السيارات بالمحمدية+تفاصيل مثيرة

جمعية حقوقية فرنسية- مغربية توضح: نحن ندافع عن حقوق جميع السجناء في فرنسا وليس على المجرد فقط | ثقافة و فنون

جمعية حقوقية فرنسية- مغربية توضح: نحن ندافع عن حقوق جميع السجناء في فرنسا وليس على المجرد فقط

قاتل بالتسلسل بنظارات سوداء

رسالة مؤثرة من مغربية ''هربانة'' بعد اتهامها بالسرقة وتهدديها بالقتل في إطار علاقتها بشركة للتسويق الشبكي

بتاريــخ : 22 دجنبر 2016 / 09:27 رسالة مؤثرة من مغربية هربانة بعد اتهامها بالسرقة وتهدديها بالقتل في إطار علاقتها بشركة للتسويق الشبكي | مجتمع
رسالة مؤثرة من مغربية ''هربانة'' بعد اتهامها بالسرقة وتهدديها بالقتل في إطار علاقتها بشركة للتسويق الشبكي
نشر حساب فايسبوكي، اليوم الأربعاء، رسالة مؤثرة قيل بأنها لمواطنة مغربية كانت بمثابة وسيطة بين مجموعة من المواطنين وشركة للتسويق الشبكي.

  "شوف تيفي"

 نشر حساب فايسبوكي، اليوم الأربعاء، رسالة مؤثرة قيل بأنها لمواطنة مغربية كانت بمثابة وسيطة بين مجموعة من المواطنين وشركة للتسويق الشبكي.

وأوضحت السيدة في هذه الرسالة بأنها مكنت العديد من الأشخاص من الدخول إلى الشركة لتحقيق أرباح مادية، لكنها لم تكن على علم بأن هذه الأخيرة وهي شركة أجنبية، ستعلق عملها، وستجعلها في وجه المدفع، بعد أن طالبها هؤلاء الموزعون الشبكيون بمبالغهم المالية.

وطالبت السيدة في هذه التدوينة جميع الموزعين الشبكيين الذين يرغبون في الحصول على مبالغهم المالية بالصبر، مؤكدة استعدادها الكامل لتعويضهم خلال الأيام المقبلة ومتمنية في الوقت ذاته ألا تصل بهم الأمور إلى إبلاغ المصالح الأمنية أو تهديدها بالقتل.

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية الوزعين الشبكيين مبالغ مالية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

صورة نساء شرطيات بالمغرب تشعل الفايسبوك+صورة | مجتمع

صورة نساء شرطيات بالمغرب تشعل الفايسبوك+صورة

موالين القوادس مشاو فيها.. وها أشنو دارو معاهم | مجتمع

موالين القوادس مشاو فيها.. وها أشنو دارو معاهم

طقس بارد وتساقطات مطرية اليوم الخميس والليلة القادمة في هذه المناطق من المملكة | مجتمع

طقس بارد وتساقطات مطرية اليوم الخميس والليلة القادمة في هذه المناطق من المملكة

بالصور.. حملة نظافة بالمستوصفات الصحية لعمالة مقاطعة مولاي رشيد بالبيضاء | مجتمع

بالصور.. حملة نظافة بالمستوصفات الصحية لعمالة مقاطعة مولاي رشيد بالبيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شكاية مطلقة من الصخيرات.. تزوجت براجل استغلني و منين طلقني زور الأوراق ومبغاش يعطيني النفقة | خارج البلاطو
منذ 6 دقائق

شكاية مطلقة من الصخيرات.. تزوجت براجل استغلني و منين طلقني زور الأوراق ومبغاش يعطيني النفقة

فيديو رائع.. اللقطة التي لم ينتبه لها الجميع..شاهد ماذا قال الملك لشرطية بمراكش‎ | قنوات أخرى

فيديو رائع.. اللقطة التي لم ينتبه لها الجميع..شاهد ماذا قال الملك لشرطية بمراكش‎

فنانون عرب نهايتهم كانت غامضة وصادمة جداً على يد مجهول | زووم

فنانون عرب نهايتهم كانت غامضة وصادمة جداً على يد مجهول

القصة التي جعلت كل من في الأستوديو يجهش بالبكاء في برنامج جاك المرسول 2016‎ | زووم

القصة التي جعلت كل من في الأستوديو يجهش بالبكاء في برنامج جاك المرسول 2016‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

يا ربي السلامة.. شاب عشريني يغتصب خمسينية بالصخيرات و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق
منذ 27 دقيقة

يا ربي السلامة.. شاب عشريني يغتصب خمسينية بالصخيرات و هذه التفاصيل

صورة نساء شرطيات بالمغرب تشعل الفايسبوك+صورة | مجتمع

صورة نساء شرطيات بالمغرب تشعل الفايسبوك+صورة

جانح يستعمل سيارة مشابهة للطاكسي للإعتداء على النساء بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

جانح يستعمل سيارة مشابهة ''للطاكسي'' للإعتداء على النساء بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء

بالفيديو..رغم اعتقاله: سعد المجرد الأكثر ثراء..وها كيفاش | ثقافة و فنون

بالفيديو..رغم اعتقاله: سعد المجرد الأكثر ثراء..وها كيفاش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.