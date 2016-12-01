رسالة مؤثرة من مغربية ''هربانة'' بعد اتهامها بالسرقة وتهدديها بالقتل في إطار علاقتها بشركة للتسويق الشبكي ﻿

نشر حساب فايسبوكي، اليوم الأربعاء، رسالة مؤثرة قيل بأنها لمواطنة مغربية كانت بمثابة وسيطة بين مجموعة من المواطنين وشركة للتسويق الشبكي.

"شوف تيفي"

نشر حساب فايسبوكي، اليوم الأربعاء، رسالة مؤثرة قيل بأنها لمواطنة مغربية كانت بمثابة وسيطة بين مجموعة من المواطنين وشركة للتسويق الشبكي.

وأوضحت السيدة في هذه الرسالة بأنها مكنت العديد من الأشخاص من الدخول إلى الشركة لتحقيق أرباح مادية، لكنها لم تكن على علم بأن هذه الأخيرة وهي شركة أجنبية، ستعلق عملها، وستجعلها في وجه المدفع، بعد أن طالبها هؤلاء الموزعون الشبكيون بمبالغهم المالية.

وطالبت السيدة في هذه التدوينة جميع الموزعين الشبكيين الذين يرغبون في الحصول على مبالغهم المالية بالصبر، مؤكدة استعدادها الكامل لتعويضهم خلال الأيام المقبلة ومتمنية في الوقت ذاته ألا تصل بهم الأمور إلى إبلاغ المصالح الأمنية أو تهديدها بالقتل.