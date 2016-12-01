 مغربي يرد من على متن طائرة دلتا إيرلاينز التي اتهمها اليوتوبر العالمي آدم صالح بطرده من الرحلة لتكلمه اللغة العربية : نتا غير كداب ! ﻿
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قاتل بالتسلسل بنظارات سوداء

مغربي يرد من على متن طائرة دلتا إيرلاينز التي اتهمها اليوتوبر العالمي آدم صالح بطرده من الرحلة لتكلمه اللغة العربية : نتا غير كداب !

بتاريــخ : 22 دجنبر 2016 / 07:40 مغربي يرد من على متن طائرة دلتا إيرلاينز التي اتهمها اليوتوبر العالمي آدم صالح بطرده من الرحلة لتكلمه اللغة العربية : نتا غير كداب ! | منوعات
مغربي يرد من على متن طائرة دلتا إيرلاينز التي اتهمها اليوتوبر العالمي آدم صالح بطرده من الرحلة لتكلمه اللغة العربية : نتا غير كداب !
مغربي يرد من على متن طائرة دلتا إيرلاينز التي اتهمها اليوتوبر العالمي آدم صالح بطرده من الرحلة لتكلمه اللغة العربية : نتا غير كداب !

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مغربي يرد من على متن طائرة دلتا إيرلاينز التي اتهمها اليوتوبر العالمي آدم صالح بطرده من الرحلة لتكلمه اللغة العربية : نتا غير كداب !

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