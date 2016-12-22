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بالصور.. حملة نظافة بالمستوصفات الصحية لعمالة مقاطعة مولاي رشيد بالبيضاء

بتاريــخ : 22 دجنبر 2016 / 05:37 بالصور.. حملة نظافة بالمستوصفات الصحية لعمالة مقاطعة مولاي رشيد بالبيضاء | مجتمع
بالصور.. حملة نظافة بالمستوصفات الصحية لعمالة مقاطعة مولاي رشيد بالبيضاء
شهدت مختلف المستوصفات الصحية التابعة لعمالة مقاطعة مولاي رشيد اليوم الأربعاء، قيام جمعيات المجتمع المدني بحملة تهدف إلى تنظيفها وإزالة النفايات المتواجدة بها وبالأماكن المحيطة بها.

"شوف تيفي"

 

شهدت مختلف المستوصفات الصحية التابعة لعمالة مقاطعة مولاي رشيد اليوم الأربعاء، قيام جمعيات المجتمع المدني بحملة تهدف إلى تنظيفها وإزالة النفايات المتواجدة بها وبالأماكن المحيطة بها.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذه الحملة تم إطلاقها بشراكة بين مجموعة من الجمعيات تحت شعار "التطوع أساس العمل الجمعوي" وستمتد إلى غاية يناير المقبل.

وأوضح المصدر ذاته بأن الحملة انطلقت ، صباح اليوم من المركز الصحي مولاي رشيد 1، والذي شهد تفاعل العديد من المواطنين الذين قرروا التشمير على السواعد والمساعدة في تنفيذ هذا العمل الجمعوي.

 

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