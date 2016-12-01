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مواطن يتعرض لإصابات خطيرة جراء انفجار لغم نواحي الداخلة

بتاريــخ : 22 دجنبر 2016 / 03:03 مواطن يتعرض لإصابات خطيرة جراء انفجار لغم نواحي الداخلة | مجتمع
مواطن يتعرض لإصابات خطيرة جراء انفجار لغم نواحي الداخلة
ذكرت مصادر صحفية أن مواطن مغربي أصيب بكسور , وذلك على خلفية انفجار لغم عندما كان يسوق سيارته بضواحي منطقة ''أوسرد'' الواقعة على بعد 265 كلم شرق مدينة الداخلة.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

 

ذكرت مصادر صحفية أن مواطن مغربي أصيب بكسور , وذلك على خلفية انفجار لغم عندما كان يسوق سيارته بضواحي منطقة "أوسرد" الواقعة على بعد 265 كلم شرق مدينة الداخلة.

وأضافت المصادر أن الحادثة التي وقعت على مستوى منطقة " البكاري" وقعت عندما تعرضت سيارة الضحية و الذي يعمل راعيا للإبل , لانقلاب مفاجئ نتيجة لانفجـار اللغم و الذي دمرت شدته مؤخرة سيارته الرباعية الدفع , حيث فقد على إثره الوعي بعد ارتمائه من السيارة .

وقد تم نقل الضحية إلى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بالداخلة من أجل تلقيه العلاجات و الإسعافات الضرورية قبل أن يتبين أنه تعرض لكسور على مستوى اليد والكتف و جروح في معظم أنحاء جسده .

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