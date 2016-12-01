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فيديو صادم يظهر العنصرية..طرد مسلم من طائرة بأمريكا لأنه تحدث إلى والدته باللغة العربية..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 22 دجنبر 2016 / 02:56 فيديو صادم يظهر العنصرية..طرد مسلم من طائرة بأمريكا لأنه تحدث إلى والدته باللغة العربية..وهذه هي التفاصيل | دولي
فيديو صادم يظهر العنصرية..طرد مسلم من طائرة بأمريكا لأنه تحدث إلى والدته باللغة العربية..وهذه هي التفاصيل
نشر شاب مسلم على صفحته الرسمية بالفايسبوك، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو ظهر خلاله في حالة غضب، بعدما تم طرده من الطائرة لأنه تحدث إلى والدته وصديقته عبر الهاتف باللغة العربية.

"شوف تيفي"


نشر شاب مسلم على صفحته الرسمية بالفايسبوك، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو ظهر خلاله في حالة غضب، بعدما تم طرده من الطائرة لأنه تحدث إلى والدته وصديقته عبر الهاتف باللغة العربية.

وحسب ما عاينت "شوف تيفي" في صفحة هذا المسلم المدعو "آدم صالح"، فإنه عبر من وسط الطائرة عن استنكاره للعنصرية التي تعرض لها مباشرة بعد حديثه باللغة العربية.

وكتب آدم صالح إلى جانب الفيديو " لقد تم طردي من الطائرة، والسبب تحدثي باللغة العربية مع والدتي وصديقتي عبر الهاتف.. الرجاء المساعدة في نشر كلمتي".

وتفاعل أصدقاء وعشاق هذا المسلم الذي يعتبر من بين النشطاء الفايسبوكيين البارزين في الولايات المتحدة الأمريكية،حيث عبر الجميع عن تضامنهم ورفضهم القاطع للعنصرية التي تعرض لها.

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