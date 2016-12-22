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بالصور.. يا ربي السلامة ..حادث سير مؤلم بزنقة سمية بالمعاريف وهذه هي الحصيلة

بتاريــخ : 22 دجنبر 2016 / 01:52 بالصور.. يا ربي السلامة ..حادث سير مؤلم بزنقة سمية بالمعاريف وهذه هي الحصيلة | حوادث و حقوق
بالصور.. يا ربي السلامة ..حادث سير مؤلم بزنقة سمية بالمعاريف وهذه هي الحصيلة
اهتزت زنقة سمية بحي المعاريف وسط مدينة الدارالبيضاء ، قليل على وقع حادثة سير مروعة عندما صدمت سيارة خفيفة شابا يركب دراجة هوائية .

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

اهتزت زنقة سمية بحي المعاريف وسط مدينة الدارالبيضاء ، قليل على وقع حادثة سير مروعة عندما صدمت سيارة خفيفة شابا يركب دراجة هوائية .

و ذكرت مصادر شوف تيفي أن الحادث وقع عندما تجاوز صاحب السيارة الخط المتصل ليصدم الشاب ذي 19 ربيعا صدمة قوية ارتطم على إثرها رأسه بالواجهة الأمامية للسيارة في مشهد مؤلم.

و أضاف المصدر أنه و إضافة إلى التجاوز الغير قانوني لصاحب السيارة إلا أن غياب الإنارة العمومية في الحي المذكور كان سببا رئيسيا في وقوع هذا الحادث المأساوي، إضافة إلى غياب إشارات أضواء التقابل بالدراجة الهوائية.

وقد تم نقل الشاب عبر سيارة الإسعاف بين الحياة و الموت إلى مستشفى ابن رشد بالبيضاء.


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