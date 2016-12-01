بالفيديو ..بلال التليدي : الدبلوماسية الهجومية للمغرب في معاقل البوليساريو أتت أكلها ﻿

وصف المحلل السياسي بلال التليدي قرار المحكمة الأوربية إلغاء الدعوى القضائية لجبهة البوليساريو للطعن في الإتفاقية الفلاحية بين المغرب والإتحاد الأوربي بالإنتصار الكبير للموقف المغربي في المعاقل

شوف تيفي



وصف المحلل السياسي بلال التليدي قرار المحكمة الأوربية إلغاء الدعوى القضائية لجبهة البوليساريو للطعن في الإتفاقية الفلاحية بين المغرب والإتحاد الأوربي بالإنتصار الكبير للموقف المغربي في المعاقل التاريخية التي تعول عليها الجبهة الإنفصالية "البوليساريو".

وتابع بلال التليدي تحليله في اتصال مع"شوف تيفي" ، أن هذا الإنتصار جاء ضد رهان خصوم وحدة المغرب الترابية الذين يعولون على بعض الدول الإسكندنافية والإفريقية، مؤكدا أن الدبلوماسية الهجومية الأخيرة للمغرب أتت أكلها ونجحت في مساعيها.

وقال بلال التليدي إن القراءة السليمة لقرار المحكمة، هو إعتراف ضمني بمغربية الصحراء، حيث لم تعد هناك أدلة تستند عليها البوليساريو لإقناع دول أخرى كالسويد مثلا التي راجعت قرارها بعد حزم من الدولة المغربية.

وأضاف التليدي، أن الإختراق الذي قام به المغرب في الأدغال الإفريقية أكدته المحكمة الأوربية بقرارها، حيث أن البوليساريو فقدت آخر أوراقها تزامنا مع الضعف الذي تعيشه الجزائر.





