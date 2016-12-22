 شرطيان ينقذان شابة من يد عصابة إجرامية بحي مولاي رشيد بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو خطير امراة كتشفر دري شوفو ردة الفعل ديال ملي حصلها‎ | حوادث و حقوق

فيديو خطير امراة كتشفر دري شوفو ردة الفعل ديال ملي حصلها‎

يا ربي السلامة.. شاب عشريني يغتصب خمسينية بالصخيرات و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. شاب عشريني يغتصب خمسينية بالصخيرات و هذه التفاصيل

صورة نساء شرطيات بالمغرب تشعل الفايسبوك+صورة | مجتمع

صورة نساء شرطيات بالمغرب تشعل الفايسبوك+صورة

جانح يستعمل سيارة مشابهة للطاكسي للإعتداء على النساء بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

جانح يستعمل سيارة مشابهة ''للطاكسي'' للإعتداء على النساء بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء

بالفيديو..رغم اعتقاله: سعد المجرد الأكثر ثراء..وها كيفاش | ثقافة و فنون

بالفيديو..رغم اعتقاله: سعد المجرد الأكثر ثراء..وها كيفاش

عاجل : حالة إستنفار بعد تسمم جماعي لـ20 تلميذ بأكادير | حوادث و حقوق

عاجل : حالة إستنفار بعد تسمم جماعي لـ20 تلميذ بأكادير

عودة مفاوضات تشكيل الحكومة بعد العطلة السنوية لأخنوش | بوليتيك

عودة مفاوضات تشكيل الحكومة بعد العطلة السنوية لأخنوش

بالفيديو..عارضة أزياء مشهورة تخضع لعمليات التجميل مباشرة | ثقافة و فنون

بالفيديو..عارضة أزياء مشهورة تخضع لعمليات التجميل مباشرة

هذا هو مصير الجزار قاتل حارس السيارات بالمحمدية+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

هذا هو مصير الجزار قاتل حارس السيارات بالمحمدية+تفاصيل مثيرة

قاتل بالتسلسل بنظارات سوداء

شرطيان ينقذان شابة من يد عصابة إجرامية بحي مولاي رشيد بالبيضاء

بتاريــخ : 22 دجنبر 2016 / 00:47 شرطيان ينقذان شابة من يد عصابة إجرامية بحي مولاي رشيد بالبيضاء | حوادث و حقوق
شرطيان ينقذان شابة من يد عصابة إجرامية بحي مولاي رشيد بالبيضاء
تمكنت عناصر الشرطة بالزي المدني على مستوى شارع ''إدريس الحارثي'' و في حدود الساعة التاسعة و النصف من ليلة الأربعاء , من إنقاذ شابة في مقتبل العمر من يد لصين حاولا سرقة حقيبتها اليدوية.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

تمكنت عناصر الشرطة بالزي المدني على مستوى شارع ''إدريس الحارثي'' و في حدود الساعة التاسعة و النصف من ليلة الأربعاء , من إنقاذ شابة في مقتبل العمر من يد لصين حاولا سرقة حقيبتها اليدوية.
و أضافت مصادر متطابقة لـ''شوف تيفي'' أن عنصرا الشرطة بالزي المدني لمحا اللصين و هما يحاولان سلب الشابة حقيبتها اليدوية لتسقطا أرضا وهي متشبثة بحقيبتها و اللص يحاول انتزاعها بالقوة و تحت التهديد بالسلاح الأبيض ,مما اضطر الشرطيان إلى الإسراع نحو المعتدين اللذان أشهرا السلاح الأبيض في وجههما كذلك .
و أردف المصدر ذاته أن أحد اللصين تعرف على الشرطيين مما دفع به رفقة شريكه إلى إطلاق ساقيهما للريح تاركين وراءهما دراجة نارية من نوع ''سوينغ'' كانا ينفذان بها أعمالهما الجرمية .
وأضاف المصدر إلى أن عناصر أمن مولاي رشيد حضورا إلى عين المكان و تم نقل الضحية التي أصيبت إصابات خطيرة على مستوى الكتف و الورك إلى قسم المستعجلات سيدي عثمان قصد تلقي العلاجات و تم إلحاق الدراجة النارية بمصلحة الديمومة مولاي رشيد و فتح تحقيق لتوقيف المشتبه فيهما و عرضهما أمام القضاء.

 

شرطيان ينقذان شابة من يد عصابة إجرامية بحي مولاي رشيد بالبيضاءشرطيان ينقذان شابة من يد عصابة إجرامية بحي مولاي رشيد بالبيضاءشرطيان ينقذان شابة من يد عصابة إجرامية بحي مولاي رشيد بالبيضاءشرطيان ينقذان شابة من يد عصابة إجرامية بحي مولاي رشيد بالبيضاء

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب حي مولاي رشيد السلاح الأبيض

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فيديو خطير امراة كتشفر دري شوفو ردة الفعل ديال ملي حصلها‎ | حوادث و حقوق

فيديو خطير امراة كتشفر دري شوفو ردة الفعل ديال ملي حصلها‎

يا ربي السلامة.. شاب عشريني يغتصب خمسينية بالصخيرات و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. شاب عشريني يغتصب خمسينية بالصخيرات و هذه التفاصيل

جانح يستعمل سيارة مشابهة للطاكسي للإعتداء على النساء بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

جانح يستعمل سيارة مشابهة ''للطاكسي'' للإعتداء على النساء بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء

عاجل : حالة إستنفار بعد تسمم جماعي لـ20 تلميذ بأكادير | حوادث و حقوق

عاجل : حالة إستنفار بعد تسمم جماعي لـ20 تلميذ بأكادير

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شكاية مطلقة من الصخيرات.. تزوجت براجل استغلني و منين طلقني زور الأوراق ومبغاش يعطيني النفقة | خارج البلاطو
منذ 15 دقيقة

شكاية مطلقة من الصخيرات.. تزوجت براجل استغلني و منين طلقني زور الأوراق ومبغاش يعطيني النفقة

فيديو رائع.. اللقطة التي لم ينتبه لها الجميع..شاهد ماذا قال الملك لشرطية بمراكش‎ | قنوات أخرى

فيديو رائع.. اللقطة التي لم ينتبه لها الجميع..شاهد ماذا قال الملك لشرطية بمراكش‎

فنانون عرب نهايتهم كانت غامضة وصادمة جداً على يد مجهول | زووم

فنانون عرب نهايتهم كانت غامضة وصادمة جداً على يد مجهول

القصة التي جعلت كل من في الأستوديو يجهش بالبكاء في برنامج جاك المرسول 2016‎ | زووم

القصة التي جعلت كل من في الأستوديو يجهش بالبكاء في برنامج جاك المرسول 2016‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فيديو خطير امراة كتشفر دري شوفو ردة الفعل ديال ملي حصلها‎ | حوادث و حقوق
منذ 3 دقائق

فيديو خطير امراة كتشفر دري شوفو ردة الفعل ديال ملي حصلها‎

يا ربي السلامة.. شاب عشريني يغتصب خمسينية بالصخيرات و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. شاب عشريني يغتصب خمسينية بالصخيرات و هذه التفاصيل

صورة نساء شرطيات بالمغرب تشعل الفايسبوك+صورة | مجتمع

صورة نساء شرطيات بالمغرب تشعل الفايسبوك+صورة

جانح يستعمل سيارة مشابهة للطاكسي للإعتداء على النساء بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

جانح يستعمل سيارة مشابهة ''للطاكسي'' للإعتداء على النساء بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.