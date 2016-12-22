شرطيان ينقذان شابة من يد عصابة إجرامية بحي مولاي رشيد بالبيضاء ﻿

تمكنت عناصر الشرطة بالزي المدني على مستوى شارع ''إدريس الحارثي'' و في حدود الساعة التاسعة و النصف من ليلة الأربعاء , من إنقاذ شابة في مقتبل العمر من يد لصين حاولا سرقة حقيبتها اليدوية.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



تمكنت عناصر الشرطة بالزي المدني على مستوى شارع ''إدريس الحارثي'' و في حدود الساعة التاسعة و النصف من ليلة الأربعاء , من إنقاذ شابة في مقتبل العمر من يد لصين حاولا سرقة حقيبتها اليدوية.

و أضافت مصادر متطابقة لـ''شوف تيفي'' أن عنصرا الشرطة بالزي المدني لمحا اللصين و هما يحاولان سلب الشابة حقيبتها اليدوية لتسقطا أرضا وهي متشبثة بحقيبتها و اللص يحاول انتزاعها بالقوة و تحت التهديد بالسلاح الأبيض ,مما اضطر الشرطيان إلى الإسراع نحو المعتدين اللذان أشهرا السلاح الأبيض في وجههما كذلك .

و أردف المصدر ذاته أن أحد اللصين تعرف على الشرطيين مما دفع به رفقة شريكه إلى إطلاق ساقيهما للريح تاركين وراءهما دراجة نارية من نوع ''سوينغ'' كانا ينفذان بها أعمالهما الجرمية .

وأضاف المصدر إلى أن عناصر أمن مولاي رشيد حضورا إلى عين المكان و تم نقل الضحية التي أصيبت إصابات خطيرة على مستوى الكتف و الورك إلى قسم المستعجلات سيدي عثمان قصد تلقي العلاجات و تم إلحاق الدراجة النارية بمصلحة الديمومة مولاي رشيد و فتح تحقيق لتوقيف المشتبه فيهما و عرضهما أمام القضاء.