شرطيان ينقذان شابة من يد عصابة إجرامية بحي مولاي رشيد بالبيضاء ﻿

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر
تمكنت عناصر الشرطة بالزي المدني على مستوى شارع ''إدريس الحارثي'' و في حدود الساعة التاسعة و النصف من ليلة الأربعاء , من إنقاذ شابة في مقتبل العمر من يد لصين حاولا سرقة حقيبتها اليدوية.
و أضافت مصادر متطابقة لـ''شوف تيفي'' أن عنصرا الشرطة بالزي المدني لمحا اللصين و هما يحاولان سلب الشابة حقيبتها اليدوية لتسقطا أرضا وهي متشبثة بحقيبتها و اللص يحاول انتزاعها بالقوة و تحت التهديد بالسلاح الأبيض ,مما اضطر الشرطيان إلى الإسراع نحو المعتدين اللذان أشهرا السلاح الأبيض في وجههما كذلك .
و أردف المصدر ذاته أن أحد اللصين تعرف على الشرطيين مما دفع به رفقة شريكه إلى إطلاق ساقيهما للريح تاركين وراءهما دراجة نارية من نوع ''سوينغ'' كانا ينفذان بها أعمالهما الجرمية .
وأضاف المصدر إلى أن عناصر أمن مولاي رشيد حضورا إلى عين المكان و تم نقل الضحية التي أصيبت إصابات خطيرة على مستوى الكتف و الورك إلى قسم المستعجلات سيدي عثمان قصد تلقي العلاجات و تم إلحاق الدراجة النارية بمصلحة الديمومة مولاي رشيد و فتح تحقيق لتوقيف المشتبه فيهما و عرضهما أمام القضاء.
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