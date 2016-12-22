ألمانيا تُخصص مكافأة 100 ألف يورو للقبض على التونسي منفذ هجوم برلين ﻿

أعلنت ألمانيا تخصيص مكافأة مالية قدرها 100 ألف يورو لمن يدلي بمعلومات حول المشتبه به الرئيسي في تنفيذ هجوم الدهس في برلين فيما يستعد جهاز الأمن لإجراء عملية أمنية للقبض عليه

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أعلنت ألمانيا تخصيص مكافأة مالية قدرها 100 ألف يورو لمن يدلي بمعلومات حول المشتبه به الرئيسي في تنفيذ هجوم الدهس في برلين فيما يستعد جهاز الأمن لإجراء عملية أمنية للقبض عليه

وقال وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزيير، إن عملية البحث عن المشتبه به تجري ''في كل أنحاء أوروبا''.

وتبحث الشرطة عن المشتبه به استنادا إلى عدد من الأدلة التي تشير إلى أن منفذ الهجوم هو المواطن التونسي، أنيس العامري، الذي تم العثور على بطاقة هوية مؤقتة لطالب لجوء تعود إليه تحت كرسي الشاحنة التي استخدمت لتنفيذ الهجوم

وأفادت وكالة ''فرانس بريس'' بأن الشرطة التونسية، تقوم باستجواب أفراد عائلة العامري البالغ من العمر 23 عاما، المشتبه به، في تنفيذ العملية الإرهابية والتي تبناها تنظيم الدولة الاسلامي''.