بالصور .. سائق سيارة خفيفة يتسبب في حادثة سير خطيرة ''بعين الدئاب'' و يلوذ بالفرار ﻿

كان شارع ''لاكورنيش'' بعين الذئاب قبل قليل على مستوى ''المسابح'' مسرحا لحادثة سير خطيرة بعد أن صدمت سيارة من نوع ''مريسيديس'' تسير بسرعة جنونية , سيارة أخرى رباعية الدفع ما أحدث خسائر مادية مهمة

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



كان شارع ''لاكورنيش'' بعين الذئاب قبل قليل على مستوى ''المسابح'' مسرحا لحادثة سير خطيرة بعد أن صدمت سيارة من نوع ''مريسيديس'' تسير بسرعة جنونية , سيارة أخرى رباعية الدفع ما أحدث خسائر مادية مهمة بالعربتين معا دون تسجيل خسائر في الأرواح .

و استنادا لمصادر ''شوف تيفي'' فان صاحب السيارة الخفيفة و فور وقوع الحادث ترك سيارته و لاذ بالفرار من هول الصدمة .

و أضاف المصدر أن الحادث خلق اختناقا مروريا بالشارع نتيجة تعطل حركة المرور به , و يعمد رجال الشرطة في هذه الأثناء إلى تسهيل حركة المرور و إنجاز المعاينة اللازمة في مثل هذه الحوادث المرورية.

