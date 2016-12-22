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بالصور .. سائق سيارة خفيفة يتسبب في حادثة سير خطيرة ''بعين الدئاب'' و يلوذ بالفرار

بتاريــخ : 22 دجنبر 2016 / 00:21 بالصور .. سائق سيارة خفيفة يتسبب في حادثة سير خطيرة بعين الدئاب و يلوذ بالفرار | حوادث و حقوق
بالصور .. سائق سيارة خفيفة يتسبب في حادثة سير خطيرة ''بعين الدئاب'' و يلوذ بالفرار
كان شارع ''لاكورنيش'' بعين الذئاب قبل قليل على مستوى ''المسابح'' مسرحا لحادثة سير خطيرة بعد أن صدمت سيارة من نوع ''مريسيديس'' تسير بسرعة جنونية , سيارة أخرى رباعية الدفع ما أحدث خسائر مادية مهمة

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

كان شارع ''لاكورنيش'' بعين الذئاب قبل قليل على مستوى ''المسابح'' مسرحا لحادثة سير خطيرة بعد أن صدمت سيارة من نوع ''مريسيديس'' تسير بسرعة جنونية , سيارة أخرى رباعية الدفع ما أحدث خسائر مادية مهمة بالعربتين معا دون تسجيل خسائر في الأرواح .
و استنادا لمصادر ''شوف تيفي'' فان صاحب السيارة الخفيفة و فور وقوع الحادث ترك سيارته و لاذ بالفرار من هول الصدمة .
و أضاف المصدر أن الحادث خلق اختناقا مروريا بالشارع نتيجة تعطل حركة المرور به , و يعمد رجال الشرطة في هذه الأثناء إلى تسهيل حركة المرور و إنجاز المعاينة اللازمة في مثل هذه الحوادث المرورية.
سائق سيارة خفيفة يتسبب في حادثة سير خطيرة ''بعين الدئاب'' و يلوذ بالفرارسائق سيارة خفيفة يتسبب في حادثة سير خطيرة ''بعين الدئاب'' و يلوذ بالفرارسائق سيارة خفيفة يتسبب في حادثة سير خطيرة ''بعين الدئاب'' و يلوذ بالفرارسائق سيارة خفيفة يتسبب في حادثة سير خطيرة ''بعين الدئاب'' و يلوذ بالفرارسائق سيارة خفيفة يتسبب في حادثة سير خطيرة ''بعين الدئاب'' و يلوذ بالفرار

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شوف تيفي المغرب حادثة سير المسابح خسائر مادية عين الذئاب

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