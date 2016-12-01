عاجل:ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار سوق الألعاب النارية بالمكسيك إلى 32 قتيلا ﻿

أعلن المسؤول في حكومة ولاية مكسيكو، خوصي منزور، أن حصيلة ضحايا الانفجار القوي، الذي وقع ظهر أمس الثلاثاء في سوق للألعاب النارية بسان بابليتو في تولتيبيك بولاية مكسيكو، بلغت 32 قتيلا.

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أعلن المسؤول في حكومة ولاية مكسيكو، خوصي منزور، أن حصيلة ضحايا الانفجار القوي، الذي وقع ظهر أمس الثلاثاء في سوق للألعاب النارية بسان بابليتو في تولتيبيك بولاية مكسيكو، بلغت 32 قتيلا.

وقال المسؤول، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء في المستشفى التخصصي بزومبانغو (ولاية مكسيكو)، إن أحدث وفاة جراء انفجار سوق الألعاب النارية بسان بابليتو، سجلت في مستشفى هذه البلدية.

وكان حاكم ولاية مكسيكو أورفييل أفيلا فييغاس قد أكد مساء أمس خلال مؤتمر صحفي بموقع الانفجار، أن 26 شخصا لقوا مصرعهم بعين المكان وثلاثة في المستشفيات التي تم نقل الضحايا إليها.

وأضاف أن 72 شخصا أصيبوا بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى مستشفيات مختلفة، وتجري عملية تحديد هويتهم ومعرفة حالتهم الصحية، مشيرا إلى أن ثلاثة قاصرين سيتم نقلهم إلى الولايات المتحدة لتلقي الرعاية والعلاجات.

يذكر أن الانفجار وقع بعد ظهر أمس في هذا السوق المخصص لبيع الألعاب النارية، الذي يبعد بحوالي 32 كلم إلى الشمال من مدينة مكسيكو سيتي، والذي

يستقبل سنويا الكثير من الزوار قبيل حلول أعياد الميلاد ورأس السنة.