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بعد البيضاء ''موروكومول'' يحط الرحال بكل من الرباط و مراكش

بتاريــخ : 21 دجنبر 2016 / 23:17 بعد البيضاء موروكومول يحط الرحال بكل من الرباط و مراكش | اقتصاد
بعد البيضاء ''موروكومول'' يحط الرحال بكل من الرباط و مراكش
أكد زهير الادريسي المدير العام للمركب التجاري ''موروكومول'' بالدار البيضاء أنه من المنتظر إفتتاح فضائين تجاريين جديدين على شاكلة '' موروكومول'' الدار البيضاء، بكل من مراكش والرباط بعد نجاح مركب

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

أكد زهير الادريسي المدير العام للمركب التجاري ''موروكومول'' بالدار البيضاء أنه من المنتظر إفتتاح فضائين تجاريين جديدين على شاكلة '' موروكومول'' الدار البيضاء، بكل من مراكش والرباط بعد نجاح مركب البيضاء.

وأضاف المدير العام عقب تصريح صحفي، أن مجموعة'' أكسال'' ستعلن عن تفاصيل مشروع مراكش في يناير من السنة المقبلة ، قبل الشروع في تسويق المحلات، والتي ستعطى الأولوية في الاستفادة منه للمحلات المتواجدة ب'' موروكومول'' الدار البيضاء .
و من المرتقب أن تمتد مساحة موروكومول مراكش على مساحة تفوق 7 هكتارات، بينما سيقام مشروع الرباط على مساحة 4.5 هكتارات.
جدير بالذكر ان ''موروكو مول'' البيضاء يحتضن حوالي 300 محلا تجاريا، منها 30 محلا تعود لمجموعة '' أكسال''، ويزوره حوالي 40 ألف زائرا في اليوم، وقد يرتفع إلى 120 ألفا في فترات الأعياد أو المناسبات الدينية و الوطنية و عطل نهاية الأسبوع. 

 

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