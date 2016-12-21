بالصور..حريق مهول يلتهم مصنع ''للبسكويت'' بعين السبع ﻿

اندلع حريق مهول بأحد المصانع المتخصصة في صناعة تلفيف ''البيسكويت'' الكائن بشارع الشفشاوني بالحي الصناعي البرنوصي الدارالبيضاء قبل حوالي ساعة.

شوف تيفي:الفطواكي عبدالقادر

اندلع حريق مهول بأحد المصانع المتخصصة في صناعة تلفيف ''البيسكويت'' الكائن بشارع الشفشاوني بالحي الصناعي البرنوصي الدارالبيضاء قبل حوالي ساعة.

وحسب ما عاينت'' شوف تيفي'' من عين المكان فإن الحريق أحدث خسائر مادية فادحة بالمصنع قبل أن تتمكن عناصر الوقاية المدنية من السيطرة عليه في مدة 45 دقيقة مدعومة بخمسة صهاريج للمياه .

وأضاف المصدر أن عناصر الوقاية المدنية وجدت صعوبات كبير في ولوج المبنى نظرا لعدم توفر المصنع على ولوجيات السلامة المفروض توفرها في شركات من هذا الحجم .

وفور علمها بالحادث انتقلت عناصر الأمن الوطني و الشرطة العلمية إلى عين المكان من أجل التحقيق في ملابسات و أسباب الحريق التي قال مصدرنا أنها لاتزال مجهولة لحدود الساعة.