 بعد الأحداث الإرهابية ..إلياس العماري يوجه رسائل لسفارات روسيا وألمانيا وسويسرا بالمغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

يا ربي السلامة.. شاب عشريني يغتصب خمسينية بالصخيرات و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. شاب عشريني يغتصب خمسينية بالصخيرات و هذه التفاصيل

صورة نساء شرطيات بالمغرب تشعل الفايسبوك+صورة | مجتمع

صورة نساء شرطيات بالمغرب تشعل الفايسبوك+صورة

جانح يستعمل سيارة مشابهة للطاكسي للإعتداء على النساء بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

جانح يستعمل سيارة مشابهة ''للطاكسي'' للإعتداء على النساء بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء

بالفيديو..رغم اعتقاله: سعد المجرد الأكثر ثراء..وها كيفاش | ثقافة و فنون

بالفيديو..رغم اعتقاله: سعد المجرد الأكثر ثراء..وها كيفاش

عاجل : حالة إستنفار بعد تسمم جماعي لـ20 تلميذ بأكادير | حوادث و حقوق

عاجل : حالة إستنفار بعد تسمم جماعي لـ20 تلميذ بأكادير

عودة مفاوضات تشكيل الحكومة بعد العطلة السنوية لأخنوش | بوليتيك

عودة مفاوضات تشكيل الحكومة بعد العطلة السنوية لأخنوش

بالفيديو..عارضة أزياء مشهورة تخضع لعمليات التجميل مباشرة | ثقافة و فنون

بالفيديو..عارضة أزياء مشهورة تخضع لعمليات التجميل مباشرة

هذا هو مصير الجزار قاتل حارس السيارات بالمحمدية+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

هذا هو مصير الجزار قاتل حارس السيارات بالمحمدية+تفاصيل مثيرة

جمعية حقوقية فرنسية- مغربية توضح: نحن ندافع عن حقوق جميع السجناء في فرنسا وليس على المجرد فقط | ثقافة و فنون

جمعية حقوقية فرنسية- مغربية توضح: نحن ندافع عن حقوق جميع السجناء في فرنسا وليس على المجرد فقط

قاتل بالتسلسل بنظارات سوداء

بعد الأحداث الإرهابية ..إلياس العماري يوجه رسائل لسفارات روسيا وألمانيا وسويسرا بالمغرب

بتاريــخ : 21 دجنبر 2016 / 22:46 بعد الأحداث الإرهابية ..إلياس العماري يوجه رسائل لسفارات روسيا وألمانيا وسويسرا بالمغرب | بوليتيك
بعد الأحداث الإرهابية ..إلياس العماري يوجه رسائل لسفارات روسيا وألمانيا وسويسرا بالمغرب
عبرت كل مكونات حزب الأصالة والمعاصرة عن تضامنها و تعازيها مع أسر الضحايا وشعوب البلدان التي كانت مسرحا لعدد من الأحداث الدامية و المتعلقة باغتيال السفير الروسي لدى أنقرة وما عرفته كل من ألمانيا

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر


عبرت كل مكونات حزب الأصالة والمعاصرة عن تضامنها و تعازيها مع أسر الضحايا وشعوب البلدان التي كانت مسرحا لعدد من الأحداث الدامية و المتعلقة باغتيال السفير الروسي لدى أنقرة وما عرفته كل من ألمانيا وسويسرا من أعمال إرهاب وعنف وترويع للآمنين حسب ما عبر عنه خالد أدنون الناطق الرسمي لحزب البام .

 و أوضح '' أدنون'' عبر الموقع الرسمي للحزب أنه يدين بشدة هذه الأعمال التي وصفها بالجبانة و التي تتناقض وكل قيم ومبادئ الشرائع السماوية الداعية للوسطية والتسامح والاعتدال , كما أشار أن الحزب بعث برسائل تعزية وتضامن لسفراء البلدان بالمغرب التي كانت هدفا لأعمال العنف والإرهاب.

كماجدد خالد أدنون دعوة حزب الأصالة والمعاصرة إلى خلق جبهة دولية لمواجهة العنف والإرهاب والفكر المغذي لهما، وشدد على ضرورة تضافر جهود الأحزاب السياسية الديمقراطية في مختلف البلدان للوقوف سدا منيعا أمام تنامي تدويل الإرهاب والعنف وترويع الآمنين.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بعد الأحداث الإرهابية ..إلياس العماري يوجه رسائل لسفارات روسيا وألمانيا وسويسرا بالمغرب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عودة مفاوضات تشكيل الحكومة بعد العطلة السنوية لأخنوش | بوليتيك

عودة مفاوضات تشكيل الحكومة بعد العطلة السنوية لأخنوش

بالفيديو ..بلال التليدي : الدبلوماسية الهجومية للمغرب في معاقل البوليساريو أتت أكلها | بوليتيك

بالفيديو ..بلال التليدي : الدبلوماسية الهجومية للمغرب في معاقل البوليساريو أتت أكلها

بالفيديو..بن كيران يعترف برفضه إعلان تشكيل الحكومة رغم توفره على الأغلبية | بوليتيك

بالفيديو..بن كيران يعترف برفضه إعلان تشكيل الحكومة رغم توفره على الأغلبية

الملك يدشن المحطة الجديدة لمطار مراكش- المنارة الدعامة الإضافية لتعزيز جاذبية المدينة الحمراء | بوليتيك

الملك يدشن المحطة الجديدة لمطار مراكش- المنارة الدعامة الإضافية لتعزيز جاذبية المدينة الحمراء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شكاية مطلقة من الصخيرات.. تزوجت براجل استغلني و منين طلقني زور الأوراق ومبغاش يعطيني النفقة | خارج البلاطو
منذ 14 دقيقة

شكاية مطلقة من الصخيرات.. تزوجت براجل استغلني و منين طلقني زور الأوراق ومبغاش يعطيني النفقة

فيديو رائع.. اللقطة التي لم ينتبه لها الجميع..شاهد ماذا قال الملك لشرطية بمراكش‎ | قنوات أخرى

فيديو رائع.. اللقطة التي لم ينتبه لها الجميع..شاهد ماذا قال الملك لشرطية بمراكش‎

فنانون عرب نهايتهم كانت غامضة وصادمة جداً على يد مجهول | زووم

فنانون عرب نهايتهم كانت غامضة وصادمة جداً على يد مجهول

القصة التي جعلت كل من في الأستوديو يجهش بالبكاء في برنامج جاك المرسول 2016‎ | زووم

القصة التي جعلت كل من في الأستوديو يجهش بالبكاء في برنامج جاك المرسول 2016‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فيديو خطير امراة كتشفر دري شوفو ردة الفعل ديال ملي حصلها‎ | حوادث و حقوق
منذ 2 دقائق

فيديو خطير امراة كتشفر دري شوفو ردة الفعل ديال ملي حصلها‎

يا ربي السلامة.. شاب عشريني يغتصب خمسينية بالصخيرات و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. شاب عشريني يغتصب خمسينية بالصخيرات و هذه التفاصيل

صورة نساء شرطيات بالمغرب تشعل الفايسبوك+صورة | مجتمع

صورة نساء شرطيات بالمغرب تشعل الفايسبوك+صورة

جانح يستعمل سيارة مشابهة للطاكسي للإعتداء على النساء بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

جانح يستعمل سيارة مشابهة ''للطاكسي'' للإعتداء على النساء بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.