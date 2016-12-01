بعد الأحداث الإرهابية ..إلياس العماري يوجه رسائل لسفارات روسيا وألمانيا وسويسرا بالمغرب ﻿

عبرت كل مكونات حزب الأصالة والمعاصرة عن تضامنها و تعازيها مع أسر الضحايا وشعوب البلدان التي كانت مسرحا لعدد من الأحداث الدامية و المتعلقة باغتيال السفير الروسي لدى أنقرة وما عرفته كل من ألمانيا

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر



عبرت كل مكونات حزب الأصالة والمعاصرة عن تضامنها و تعازيها مع أسر الضحايا وشعوب البلدان التي كانت مسرحا لعدد من الأحداث الدامية و المتعلقة باغتيال السفير الروسي لدى أنقرة وما عرفته كل من ألمانيا وسويسرا من أعمال إرهاب وعنف وترويع للآمنين حسب ما عبر عنه خالد أدنون الناطق الرسمي لحزب البام .

و أوضح '' أدنون'' عبر الموقع الرسمي للحزب أنه يدين بشدة هذه الأعمال التي وصفها بالجبانة و التي تتناقض وكل قيم ومبادئ الشرائع السماوية الداعية للوسطية والتسامح والاعتدال , كما أشار أن الحزب بعث برسائل تعزية وتضامن لسفراء البلدان بالمغرب التي كانت هدفا لأعمال العنف والإرهاب.

كماجدد خالد أدنون دعوة حزب الأصالة والمعاصرة إلى خلق جبهة دولية لمواجهة العنف والإرهاب والفكر المغذي لهما، وشدد على ضرورة تضافر جهود الأحزاب السياسية الديمقراطية في مختلف البلدان للوقوف سدا منيعا أمام تنامي تدويل الإرهاب والعنف وترويع الآمنين.