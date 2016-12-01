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بالفيديو..بن كيران يعترف برفضه إعلان تشكيل الحكومة رغم توفره على الأغلبية

بتاريــخ : 21 دجنبر 2016 / 20:43 بالفيديو..بن كيران يعترف برفضه إعلان تشكيل الحكومة رغم توفره على الأغلبية | بوليتيك
بالفيديو..بن كيران يعترف برفضه إعلان تشكيل الحكومة رغم توفره على الأغلبية
إعترف عبد الإله بن كيران، أن إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي، طالبه بإعلان تشكيل الحكومة في أول إجتماع تشاوري بينهما بعد فتح النقاش حول التحالف الحكومي المقبل.

شوف تيفي

إعترف عبد الإله بن كيران، أن إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي، طالبه بإعلان تشكيل الحكومة في أول إجتماع تشاوري بينهما بعد فتح النقاش حول التحالف الحكومي المقبل.
وصرح بن كيران أنه رفض إعلان تشكيل الحكومة رغم حصوله على النصاب القانوني من خلال 203 نائب برلماني مشكلة من حزب الإتحاد الإشتراكي و العدالة والتنمية والتقدم والإشتراكية وحزب الإستقلال.
وأضاف بن كيران في اللقاء الخاص للمجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية لجهة الرباط سلا القنيطرة يوم الإثنين الماضي، أنه أرجع رفض تشكيل الحكومة برغبته في دخول حزب التجمع الوطني للأحرار نظرا لنوعية الأطر التي يتوفر عليها، ولخصوصية الحزب والسياسة العامة للبلد يضيف بن كيران.
هذا، ويتهم أغلب المحللون السياسيون أن بن كيران أضاع فرصة ذهبية لتشكيل الحكومة، برفضه إعلانها بعد إجتماعه بإدريس لشكر، حيث أن تماطل بن كيران أفقده الأغلبية لتشكيل الحكومة من دون أن يعي ذلك فيما يرى آخرون أنه تعمد ذلك.

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بن كيران الحكومة الأطر الحزب تشكيل شوف تيفي

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