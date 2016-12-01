عاجل..تفاصيل جديدة في المعركة الدامية التي جرت بالمدينة القديمة بالدارالبيضاء والتي تسببت في قطع يد شخص ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن الشخص الذي تم قطع يده بالمدينة القديمة بالبيضاء خلال معركة دامية، يخضع في هذه اللحظات لتدخل طبي جراحي عاجل بالمستشفى الجامعي ابن رشد من أجل إعادة رتق يده.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن الشخص الذي تم قطع يده بالمدينة القديمة بالبيضاء خلال معركة دامية، يخضع في هذه اللحظات لتدخل طبي جراحي عاجل بالمستشفى الجامعي ابن رشد من أجل إعادة رتق يده.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن يد المصاب ما تزال مرتبطة بجسده،إلا أن''العَصبَ'' المتحكم في حركتها تعرض للقطع بشكل كامل.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة الحاج فاتح بالمدينة القديمة، اهتزت قبل نصف ساعة على وقع معركة دامية بين شخصين بسبب تصفية حسابات، انتهت بتعرض أحدهما لإصابة خطيرة على مستوى اليد.