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''مثير وبالصورة..هذا هو العساس ضحية الجريمة المروعة التي هزت مدينة المحمدية + فيديو

بتاريــخ : 21 دجنبر 2016 / 19:53 مثير وبالصورة..هذا هو العساس ضحية الجريمة المروعة التي هزت مدينة المحمدية + فيديو | حوادث و حقوق
''مثير وبالصورة..هذا هو العساس ضحية الجريمة المروعة التي هزت مدينة المحمدية + فيديو
توصلت ''شوف تيفي'' بصورة حارس السيارات، الذي سقط جثة هامدة،عقب تلقيه ليلة الاثنين الماضي، لطعنات غادرة على يد جزار أمام ''مشواته'' الموجودة بمدينة المحمدية.

 ''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' بصورة حارس السيارات، الذي سقط جثة هامدة،عقب تلقيه ليلة الاثنين الماضي، لطعنات غادرة على يد جزار أمام ''مشواته'' الموجودة بمدينة المحمدية.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن الشخص الذي يظهر إلى جانب الضحية هو صديقه الذي تعرض بدوره لطعنات على يد الجزار، موضحا بأنه يتواجد في حالة خطيرة بالعناية المركزة بمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية.

وتجدر الإشارة إلى أن ''شوف تيفي''، كشفت تفاصيل هذه الجريمة التي هزت عاصمة الزهور، حيث قام شخص يعمل كجزار بقتل حارس سيارات وطعن شخص آخر بسبب تصفية حسابات قبل أن يفر إلى وجهة غير معلومة.

هذا هو العساس ضحية الجريمة المروعة التي هزت مدينة المحمدية

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي طعنات مدينة المحمدية الجريمة حارس السيارات عاصمة الزهور

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