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عاجل وخطير..معركة دامية في المدينة القديمة بالبيضاء تنتهي بقطع يد شخص.. وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 21 دجنبر 2016 / 19:27 عاجل وخطير..معركة دامية في المدينة القديمة بالبيضاء تنتهي بقطع يد شخص.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
عاجل وخطير..معركة دامية في المدينة القديمة بالبيضاء تنتهي بقطع يد شخص.. وهذه هي التفاصيل
علمت''شوف تيفي'' بأن منطقة الحاج فاتح بالمدينة القديمة بالبيضاء، شهدت قبل قليل معركة دامية، بين شخصين، انتهت فصولها بقطع يد أحدهما.

"شوف تيفي"

 علمت''شوف تيفي" بأن منطقة الحاج فاتح بالمدينة القديمة بالبيضاء، شهدت قبل قليل معركة دامية، بين شخصين، انتهت فصولها بقطع يد أحدهما.

 وحسب مصدر''شوف تيفي" فإن طرفي هذه المعركة دخلا في هذه مشاداة بسبب تصفية بعض الحسابات بينهما، ليقوم الطرف الأول بتوجيه ضربة للطرف الثاني على مستوى اليد ما أسفر عن قطعها جهة العصب.

 وأضاف المصدر ذاته بأن المصاب تم نقله على وجه السرعة في حالة خطيرة إلى المستشفى الجامعي ابن رشد لتلقي العلاجات الضرورية، بينما ما تزال الأبحاث جارية من طرف المصالح الأمنية لاعتقال الطرف الثاني في المعركة والذي فر إلى وجهة غير معلومة.

 

 

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المستشفى الجامعي ابن رشد معركة دامية الطرف الحسابات

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