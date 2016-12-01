وزارة الخارجية الفرنسية: فرنسا ستواصل العمل من أجل تطوير شراكة نوعية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بما فيها المجال الفلاحي ﻿

أكدت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية في تصريح صحفي إن''فرنسا ستواصل العمل مع شركائها والاتحاد الأوروبي، من أجل تطوير شراكة نوعية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بما فيها المجال الفلاحي''.

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أكدت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية في تصريح صحفي إن''فرنسا ستواصل العمل مع شركائها والاتحاد الأوروبي، من أجل تطوير شراكة نوعية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بما فيها المجال الفلاحي".

وذكر المصدر بأن باريس التي أخذت علما بالقرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الذي يلغي القرار الأولي لمحكمة الاتحاد الأوروبي بتاريخ 10 دجنبر 2015 ، قد أعربت عن دعمها للاستئناف الذي تقدم به الاتحاد من أجل إلغاء القرار.

وجاء في تصريح وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا تذكر بموقفها الثابث حول الصحراء : ندعم البحث عن حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة، وطبقا لقرارات مجلس الأمن.

وخلص التصريح إلى أن فرنسا تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007''قاعدة جدية وذات مصداقية من اجل حل متفاوض بشأنه".

يذكر أن محكمة العدل الأوروبية،ألغت اليوم الأربعاء، قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بتاريخ 10 دجنبر 2015 والذي خلص إلى الإلغاء الجزئي للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ورفضت المحكمة طعن البوليساريو لكونه غير مقبول.