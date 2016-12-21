بالصور..هكذا جرت مراسيم دفن ابن عم الملك الراحل الحسن الثاني بمراكش ﻿

تم اليوم الأربعاء، بعد صلاة العصر بمدينة مراكش، دفن جثمان الراحل مولاي المهدي العلوي ابن عم الملك الراحل الحسن الثاني، وذلك بمقبرة ضريح مولاي علي الشريف بحي هيلانة بالمدينة العتيقة للمدينة

"شوف تيفي"

تم اليوم الأربعاء، بعد صلاة العصر بمدينة مراكش، دفن جثمان الراحل مولاي المهدي العلوي ابن عم الملك الراحل الحسن الثاني، وذلك بمقبرة ضريح مولاي علي الشريف بحي هيلانة بالمدينة العتيقة للمدينة الحمراء.

وحسب مصادر محلية مراكشية فقد تم دفن الراحل بحضور مجموعة من الشخصيات المعروفة بمدينة مراكش، بالإضافة إلى العديد من أقربائه وأصدقائه.



تجدر الإشارة إلى أن مولاي المهدي العلوي بن مولاي إدريس إبن عم الملك الراحل الحسن الثاني، فارق الحياة أمس الثلاثاء بأحد المستشفيات بمدينة مراكش.