 طفل في حالة خطيرة بسبب الختانة بأزيلال..وها شنو وقع ليه بسبب محاصرة الثلوج للدوار الذي يقطن به ﻿
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طفل في حالة خطيرة بسبب الختانة بأزيلال..وها شنو وقع ليه بسبب محاصرة الثلوج للدوار الذي يقطن به

بتاريــخ : 21 دجنبر 2016 / 18:15 طفل في حالة خطيرة بسبب الختانة بأزيلال..وها شنو وقع ليه بسبب محاصرة الثلوج للدوار الذي يقطن به | مجتمع
طفل في حالة خطيرة بسبب الختانة بأزيلال..وها شنو وقع ليه بسبب محاصرة الثلوج للدوار الذي يقطن به
قامت مندوبية وزارة الصحة بإقليم أزيلال، بتنسيق مع السلطات المحلية والمصلحة الاستعجالية SAMU بمراكش، صباح يومه الأربعاء 21 دجنبر2016،بنقل الطفل (ي.م) البالغ من العمر سنتان، من دوار تيسويتين بالجماعة

 "شوف تيفي"

 قامت مندوبية وزارة الصحة بإقليم أزيلال، بتنسيق مع السلطات المحلية والمصلحة الاستعجالية SAMU بمراكش، صباح يومه الأربعاء 21 دجنبر2016،بنقل الطفل (ي.م) البالغ من العمر سنتان، من دوار تيسويتين بالجماعة الترابية ايت اومديس التابعة لإقليم أزيلال والمحاصرة حاليا بالثلوج، إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.

وحسب بلاغ لوزارة الصحة، توصلت''شوف تيفي" بنسخة منه فقد كان هذا الطفل يشكو من مضاعفات إثر إخضاعه مؤخرا لعملية إعذار تقليدية، والتي أدت إلى التهابات مع انتفاخ في جهازه البولي نتج عنه احتباس في التبول.وبعد معاينته، من طرف طاقم طبي وتمريضي وتقديم الإسعافات الأولية له، تم نقله استعجالا على متن المروحية الطبية التابعة لوزارة الصحة بجهة مراكش رفقة طاقم طبي، إلى مستعجلات المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس،حيث يخضع حاليا للفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة المختصة في طب الأطفال.

وأوضح البلاغ بأن هذا التدخل الطبي الاستعجالي، خلف ارتياحا كبيرا وسط عائلة الطفل،كما لقي استحسانا لدى ساكنة هذه المنطقة النائية والتي يصعب الوصول إليها برا بسبب محاصرتها بالثلوج.


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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي إعذار دوار تيسويتين مراكش

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