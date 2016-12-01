كارثة بالمحمدية بعد اندلاع حريق مهول بأحد الدواوير بمدينة الزهور ﻿

اندلع حريق مهول صباح اليوم الأربعاء،في حدود الساعة الخامسة و النصف بدوار''لالة ركًراكًة'' الصفيحي بقيادة سيدي موسى إقليم المحمدية بعد انفجار قنينتي غاز صغيرتين و ثالثة من الحجم الكبير.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

اندلع حريق مهول صباح اليوم الأربعاء،في حدود الساعة الخامسة و النصف بدوار''لالة ركًراكًة" الصفيحي بقيادة سيدي موسى إقليم المحمدية بعد انفجار قنينتي غاز صغيرتين و ثالثة من الحجم الكبير.



وأكدت مصادر موثوقة لـ''شوف تيفي" أن طفل أصيب بحروق خطيرة ووالده وعمته التي تعمل في محل لتحضير الفطائر بالدوار لحروق خطيرة في مختلف أنحاء جسمها.



أضافت المصادر أن السكان هم من أخمدوا الحريق قبل أن يصل رجال الوقاية المدينة و سيارات الإسعاف الى مكان الحريق 45 دقيقة بعد اندلاعه .



و قد عملت سيارات الإسعاف الى نقل المصابين الى مستشفى مولاي عبدالله بالمحمدية قصد تلقي الإسعافات الأولية .





