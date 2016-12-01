الملك يُعزي أفراد أسرة المرحوم الفنان التشكيلي عبد اللطيف الزين ﻿

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان التشكيلي عبد اللطيف الزين الذي وافته المنية أمس الثلاثاء بمدينة المحمدية.

"شوف تيفي"

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان التشكيلي عبد اللطيف الزين الذي وافته المنية أمس الثلاثاء بمدينة المحمدية.

وأعرب الملك، بهذه المناسبة الأليمة، لأسرة الفقيد ومن خلالها لكافة أهلهم وذويهم، ولأسرته الفنية الوطنية، عن تعازيه الحارة، ومواساته الصادقة،''في رحيل رائد من رواد الفن التشكيلي المغربي، ومبدع متميز، اتخذ من الموروث الثقافي سبيلا للعطاء الفني الغزير".

ومما جاء في هذه البرقية''فالله العلي القدير ندعو أن يلهمكم جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، وأن يشمل الراحل المبرور بالمغفرة والرضوان، ويجزيه الجزاء الأوفى عما قدمه لوطنه ولفنه من جليل الأعمال".