العصبة المغربية تستنكر تعطيل تشكيل الحكومة واستمرار توقف البرلمان المغربي ﻿

استنكرت العصبة المغربية في بيان صادر عن المجلس الوطني اتوصلت شوف تيفي به ما أطلقت عليه بعض الممارسات التي تهدف إلى الانقلاب على الدستور والشرعية الانتخابية التي أهلت الحزب المتصدر للنتائج

شوف تيفي

استنكرت العصبة المغربية في بيان صادر عن المجلس الوطني اتوصلت شوف تيفي به ما أطلقت عليه بعض الممارسات التي تهدف إلى الانقلاب على الدستور والشرعية الانتخابية التي أهلت الحزب المتصدر للنتائج الانتخابية لتشكيل الحكومة.

وطالبت حسب لغة البلاغ دائما :" بفتح نقاش وطني صريح حول المسؤول الحقيقي عن هذا المأزق، لما له من تداعيات سلبية على مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وعرقلة السير العادي للمؤسسات الدستورية والإدارات العمومية، في ظل برلمان منتخب معطل وحكومة تصريف أعمال .

كما أكدت العصبة :"على ضرورة فتح تحقيق مسؤول وموضوعي في الخروقات التي شابت العملية الانتخابية لتشريعيات السابع من أكتوبر2016، والتي شكلت تهديدا حقيقيا وتقويضا للتجربة السياسية في ظل دستور فاتح يوليوز2011، كما يجدد تأكيده على إسناد الإشراف على الانتخابات إلى لجنة وطنية مستقلة، ومراجعة القوانين الانتخابية المعمول بها حاليا.