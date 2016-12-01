فيديو جد خطير..مطاردة هوليودية لمشرمل في سلا واجه الأمن بالسلاح الأبيض وهذه هي التفاصيل ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة، سلا، أخيرا،من اعتقال شاب بعد مطاردة هوليودية في شوارع المدينة

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة، سلا، أخيرا،من اعتقال شاب بعد مطاردة هوليودية في شوارع المدينة

وحسب ناشري هذا الفيديو، فقد وقعت فصول هذه المطاردة بحي السلام قرب مسجد القدس بمدينة سلا،حيث تمكن رجال الشرطة من إيقاف شخص معروف بنشاطه الإجرامي في مجال ترويج المخدرات.

وأضاف المصدر ذاته بأن المعني بالأمر، قاوم رجال الأمن وحاول الاعتداء عليهم بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير، قبل أن يتم شل حركته وتصفيده.