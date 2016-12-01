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الدار البيضاء تحتضن الملتقى الأول لغرفة التجارة وقادة الأعمال بالمغرب العربي

بتاريــخ : 21 دجنبر 2016 / 17:35 الدار البيضاء تحتضن الملتقى الأول لغرفة التجارة وقادة الأعمال بالمغرب العربي | اقتصاد
الدار البيضاء تحتضن الملتقى الأول لغرفة التجارة وقادة الأعمال بالمغرب العربي
نظمت مؤسسة « أوفيرسيزون » صباح اليوم الأربعاء الملتقى الأول لغرفة التجارة وقادة الأعمال بالمغرب العربي بالدارالبيضاء اختير له كشعار « دعم استراتيجيات التعاون والتكامل الإقتصادي بين دول المغرب

شوف تيفي

نظمت مؤسسة « أوفيرسيزون » صباح اليوم الأربعاء الملتقى الأول لغرفة التجارة وقادة الأعمال بالمغرب العربي بالدارالبيضاء اختير له كشعار « دعم استراتيجيات التعاون والتكامل الإقتصادي بين دول المغرب العربي » بحضور مجموعة من المؤسسات الإقتصادية في بلدان المغرب العربي واتحاد المغرب العربي.

هذا الملتقى ناقش العديد من المواضيع التي تهم الإتحاد المغرب العربي على المستوى الإقتصادي، بغرض تعزيز وتشجيع التبادلات الإقتصادية والصناعية بحيث سيكون هذا الحدث فرصة سانحة لقادة الشركات لدراسة إمكانيات التعاون والإستثمار والتعاون وتنمية الخدمات فيما بينهم.

وبهذه المناسبة، صرحت لطيفة شيهابي الكاتبة العامة لوزارة التجارة والصناعة والإستثمار والإقتصاد الرقمي لشوف تيفي ،أن الهدف من هذا الملتقى هو خلق إمكانية التعاون وتحقيق الإستثمار بين دول المغرب العربي والمساهمة في حل بعض العوائق الجمركية التي أثرت على تنمية التبادل التجاري بين الدول المذكورة.

هذا الملتقى ستمتد أشغاله إلى غاية يوم غدِِ الخميس 22 دجنبر 2016 بالعاصمة الإقتصادية.

 

 

 

 

 

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افتتاح أشغال الملتقى الأول لغرفة التجارة وقادة الأعمال بالمغرب العربي شوف تيفي

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