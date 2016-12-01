''شوف تيفي'' تكشف سبب انفصال فني وشيك بين''شوقي'' و'' ريدوان'' ﻿

باتت في الأفق بوادر انفصال فني وشيك بين المنتج والموزع العالمي''ريدوان'' وبين النجم المغربي''أحمد شوقي''، وذلك بعد تعامل وتعاون فني دام حوالي 6 سنوات بعدما أرخت عدد من الخلافات الفنية بظلالها على

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



باتت في الأفق بوادر انفصال فني وشيك بين المنتج والموزع العالمي''ريدوان" وبين النجم المغربي''أحمد شوقي"، وذلك بعد تعامل وتعاون فني دام حوالي 6 سنوات بعدما أرخت عدد من الخلافات الفنية بظلالها على العلاقة القوية التي كانت تجمع الفنانين.



و أكدت مصادر مقربة لـ"شوف تيفي" أن الانفصال الفني الرسمي و فسخ عقود العمل بين''شوقي" و'' ريدوان'' أصبح مسألة وقت ليس إلا , مؤكدة أن سبب الانفصال يعود بالدرجة الأولى إلى مشاكل مادية و رغبة''شوقي" الاستقلال باسمه دون تبعية لاسم''ريدوان" الذي ظل رهين بنجاحه , كما ذكرت ذات المصادر أن مسألة الانفصال أمر لا يتعلق بخلافات شخصية بتاتا.



وتداول عدد من المقربين من النجمين المغربيين أبناء مدينة تطوان أن العلاقة شهدت مدا وجزرا في الآونة الأخيرة، غداه النفورالملحوظ الذي شهدته العلاقات بين الفنانين من خلال تفادي نشر صور مشتركة بين شوقي و"ريدوان" عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما كان في السابق .



