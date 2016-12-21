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أول صورة لمنفذ العملية الإرهابية ببرلين التونسي أنيس بن مصطفى بن عثمان

بتاريــخ : 21 دجنبر 2016 / 16:47 أول صورة لمنفذ العملية الإرهابية ببرلين التونسي أنيس بن مصطفى بن عثمان | دولي
أول صورة لمنفذ العملية الإرهابية ببرلين التونسي أنيس بن مصطفى بن عثمان
كشفت إذاعة ''موزاييك '' التونسية عن الاسم الكامل للمشتبه به في تنفيذ هجوم الدهس على متسوقين في برلين، مساء الاثنين الماضي.

شوف تيفي:وكالات

كشفت إذاعة "موزاييك " التونسية عن الاسم الكامل للمشتبه به في تنفيذ هجوم الدهس على متسوقين في برلين، مساء الاثنين الماضي.

وحسب معلومات الإذاعة، يدعى المشتبه به في تنفيذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل 12 شخصا، أنيس بن مصطفى بن عثمان، وهو من مواليد الوسلاتية بولاية القيروان، يوم 22 دجنبر 1992 .

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الشرطة عثرت على 3 بطاقات هوية تعود لمواطن تونسي اسمه "أنيس ا."، تحت كرسي السائق داخل الشاحنة التي استُخدمت لتنفيذ الهجوم.

وحسب البيانات المتوفرة، قدم المواطن التونسي طلب اللجوء في البلاد في أبريل/نيسان الماضي. وانتشرت في الإنترنت صور للمشتبه به، بينما أفادت تسريبات صحفية بأنه كان مهددا بالترحيل من ألمانيا بأمر قضائي.

وذكرت صحيفة "Sueddeutsche Zeitung" أن الاستخبارات الألمانية رصدت المشتبه به "أنيس أ"، قبل فترة، باعتباره شخصا قد يشكل خطرا على الأمن العام، بسبب صلاته بمجموعة من المتشددين.

وحسب وسائل إعلام أخرى، كان الشاب التونسي ملاحقا بتهمة ضرب آخرين والتسبب لهم بجروح، إلا أنه اختفى قبل محاكمته.

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أول صورة لمنفذ العملية الإرهابية ببرلين التونسي أنيس بن مصطفى بن عثمان

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