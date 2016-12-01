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بعد انتخابه رئسيا للولايات المتحدة الأمريكية..الملك محمد السادس يجري اتصالا هاتفيا بدونالد ترامب..هذا مضمونه

بتاريــخ : 21 دجنبر 2016 / 16:41 بعد انتخابه رئسيا للولايات المتحدة الأمريكية..الملك محمد السادس يجري اتصالا هاتفيا بدونالد ترامب..هذا مضمونه | بوليتيك
بعد انتخابه رئسيا للولايات المتحدة الأمريكية..الملك محمد السادس يجري اتصالا هاتفيا بدونالد ترامب..هذا مضمونه
ذكر بلاغ للديوان الملكي، أن الملك محمد السادس ، أجرى اليوم الأربعاء مباحثات هاتفية مع دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الامريكية المنتخب.

"شوف تيفي"+وم ع"

 ذكر بلاغ للديوان الملكي، أن الملك محمد السادس ، أجرى اليوم الأربعاء مباحثات هاتفية مع دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الامريكية المنتخب.

وحسب نص البلاغ فقد أجرى الملك محمد السادس ،اليوم ، مباحثات هاتفية مع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المنتخب، وخلال هذه المباحثات، جدد الملك تهانئه الحارة والصادقة لترامب لانتخابه الرئيس ال 45 للولايات المتحدة الامريكية.

واتفق الملك والرئيس الأمريكي المنتخب على العمل من أجل تعزيز الروابط الاستراتيجية المتينة والعميقة ومتعددة الأبعاد التي تجمع بين البلدين.

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