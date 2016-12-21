خطير وبالصور.. شوفو كيفاش شفار مشا برجليه عند البوليس في كازا ﻿

تمكنت المصالح الأمنية في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، من إيقاف لص متلبس بسرقة هاتف نقال على مستوى شارع للا الياقوت بمدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي"



تمكنت المصالح الأمنية في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، من إيقاف لص متلبس بسرقة هاتف نقال على مستوى شارع للا الياقوت بمدينة الدار البيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن اللص، سرق هاتفا نقال لأحد المواطنين، وخلال محاولته الفرار، وجد نفسه أمام سيارة تابعة للأمن الوطني ليتم اعتقاله على الفور.

وأضاف المصدر ذاته بأن المعني بالأمر في عقده الثاني، وقد مكن تفتيشه من طرف رجال الشرطة من حجز هاتفين محمولين تحصل عليهما من خلال السرقة.