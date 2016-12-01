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المحكمة الأوربية تغرم البوليساريو ماديا بعد رفعها دعوى قضائية ضد المغرب

بتاريــخ : 21 دجنبر 2016 / 16:01 المحكمة الأوربية تغرم البوليساريو ماديا بعد رفعها دعوى قضائية ضد المغرب | بوليتيك
المحكمة الأوربية تغرم البوليساريو ماديا بعد رفعها دعوى قضائية ضد المغرب
قال مصدر مطلع ''لشوف تيفي'' أن المحكمة الأوربية قضت بتحمل جبهة البوليساريو مصاريف الدعوى القضائية التي تقدمت بها ضد المغرب لدى المحكمة الأوربية وكذا تلك التي تقدم بها مجلس الإتحاد الأوربي.

شوف تيفي

قال مصدر مطلع "لشوف تيفي" أن المحكمة الأوربية قضت بتحمل جبهة البوليساريو مصاريف الدعوى القضائية التي تقدمت بها ضد المغرب لدى المحكمة الأوربية وكذا تلك التي تقدم بها مجلس الإتحاد الأوربي.

وجاء تغريم جبهة البوليساريو، بعد قرار محكمة العدل الأوربية، صبيحة اليوم الأربعاء، إلغاء القرار الإبتدائي السابق في 10 دجنبر 2015، والقاضي بعدم قانونية الإتفاق الفلاحي بين المغرب والإتحاد الأوربي خاصة في ما يخص المنتوجات الفلاحية والغذائية ذات المنشأ الصحراوي".

وجاء قرار المحكمة بشأن الإتفاق الفلاحي مع المغرب، رغم الضغط الكبير الذي مارسته الجزائر لتأييد القرار الإبتدائي، لكن المحكمة أعادت النظر بعد الشجب الكبير للمسؤولين في الإتحاد الأوربي، بكون قرار المحكمة لن يؤثر على العلاقات المغربية الأوربية.

وسبق للبوليساريو أن أشادت بالقرار الإبتدائي لمحكمة العدل الأوربية بإلغاء الإتفاقية الفلاحية، حيث بعثت برسالة شكر وتقدير لمحكمة العدل الأوربية بعد قرارها.

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