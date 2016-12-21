 مثير وبالصور..تساقط الثلوج في الصحراء لأول مرة ﻿
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مثير وبالصور..تساقط الثلوج في الصحراء لأول مرة

بتاريــخ : 21 دجنبر 2016 / 15:57 مثير وبالصور..تساقط الثلوج في الصحراء لأول مرة | منوعات
مثير وبالصور..تساقط الثلوج في الصحراء لأول مرة
كشفت صحيفة ''الاندبندنت'' نقلا عن شهود عيان بأن الصحراء الكبرى الأفريقية، شهدت لأول مرة منذ 40 عاما تساقط للثلوج.

"شوف تيفي"

 كشفت صحيفة "الاندبندنت" نقلا عن شهود عيان بأن الصحراء الكبرى الأفريقية، شهدت لأول مرة منذ 40 عاما تساقط للثلوج.

وأوضحت الصحيفة البريطانية بأن صاحب الصور التي تظهر الثلوج على الصحراء والذي يدعى "كريم بوشتاتا" ، قال "الثلج تساقط وبقي لمدة يوم تقريبا ومن ثم بدأ بالذوبان".

وأكد المصور بأنه قام بتصوير الثلج في عين صفرا الجزائرية شمال الصحراء، قائلا "الجميع بدا مندهشا لتساقط الثلج في الصحراء، إنه حدث نادر جدا".

وأظهرت الصور التي تناقلتها كبيرات المواقع العالمية اليوم الأربعاء،طبقة من الثلج تغطي الكثبان الرملية مما خلق منظرا رائعا وخلابا.

تساقط الثلوج في الصحراء

تساقط الثلوج في الصحراء

تساقط الثلوج في الصحراء

تساقط الثلوج في الصحراء

تساقط الثلوج في الصحراء

 

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الاندبندت كريم بوشتاتا الثلوج

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