هذا ما قاله الملك محمد السادس عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف سوقا لعيد الميلاد بمدينة برلين ﻿

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية إلى المستشارة الفيدرالية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، أنجيلا ميركل، على إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف سوقا لعيد الميلاد بمدينة برلين.

شوف تيفي:و م ع

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية إلى المستشارة الفيدرالية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، أنجيلا ميركل، على إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف سوقا لعيد الميلاد بمدينة برلين.

وجاء في برقية جلالة الملك "بعميق التأثر وشديد الاستنكار، تلقيت نبأ الهجوم الإرهابي المقيت، الذي استهدف سوقا لعيد الميلاد بمدينة برلين، مخلفا عددا من الضحايا بين قتيل وجريح".

وأعرب الملك، للسيدة ميركل عن "تنديد المملكة المغربية الشديد، وشجبها القوي لهذا العمل الإجرامي الدنيء، الذي استهدف أمن وحياة مواطنين أبرياء"، معبرا لمعاليها، ومن خلالها للأسر المكلومة وللشعب الألماني الصديق، عن "أحر التعازي وأصدق عبارات المواساة، داعيا الله تعالى أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يتقبل الضحايا في ملكوته الأعلى، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء".