انفراد وبالصورة..هذا ما وقع في لقاء جمع الملك محمد السادس بشابين في عين الذئاب بالبيضاء ﻿

صورة جديدة،جمعت الملك محمد السادس بصديقين ينحدران من مدينة الدار البيضاء، في لحظة معبرة توصلت ''شوف تيفي'' بها اليوم الأربعاء.

شوف تيفي:

صورة جديدة،جمعت الملك محمد السادس بصديقين ينحدران من مدينة الدار البيضاء، في لحظة معبرة توصلت "شوف تيفي" بها اليوم الأربعاء.

الصورة، ظهرا من خلالها شابين كانا على متن سيارتهما بشارع داوليز قرب كورنيش عين الذئاب حوالي الساعة الواحدة من صباح يومه الأربعاء، وشاهدا الملك محمد السادس على سيارته الخاصة، ما دفعهما إلى طلب التقاطها .

وأضاف الشابين بأن الملك محمد السادس رحب بفكرة التقاط صورة معهما، معبرين في الوقت ذاته عن شعورهما بالفرحة الكبيرة لالتقاط هذه الصورة التذكارية، وعن فخرهما بملك البلاد للاهتمام الذي يوليه لفئة الشباب.