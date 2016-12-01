 عاجل : بن كيران يحل بمجلس المستشارين للخضوع للتحقيق في ملف التقاعد ﻿
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عاجل : بن كيران يحل بمجلس المستشارين للخضوع للتحقيق في ملف التقاعد

بتاريــخ : 21 دجنبر 2016 / 15:41 عاجل : بن كيران يحل بمجلس المستشارين للخضوع للتحقيق في ملف التقاعد | بوليتيك
عاجل : بن كيران يحل بمجلس المستشارين للخضوع للتحقيق في ملف التقاعد
علمت ''شوف تيفي'' أن عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المكلف، حل صبيحة اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين للخضوع للتحقيق من طرف لجنة تقصي الحقائق في ملف التقاعد التي أنشأها مجلس المستشارين في الولاية

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المكلف، حل صبيحة اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين للخضوع للتحقيق من طرف لجنة تقصي الحقائق في ملف التقاعد التي أنشأها مجلس المستشارين في الولاية الحالية.

وقالت مصادر خاصة "لشوف تيفي" أن بن كيران أجاب على جميع الأسئلة التي طرحت عليه من طرف اللجنة داخل إحدى القاعات بمجلس المستشارين وعلى إمتداد ثلاث ساعات.

وحسب ذات المصدر، فبن كيران أدى القسم أمام اللجنة كباقي الوزراء السابقين الذين إستمعت إليهم اللجنة، في حين رفض وزير في حكومة تصريف الأعمال تأدية القسم قبل أن يتم الإلحاح عليه بذلك من طرف المستشارين الحاضرين ليلبي الطلب على مضض.

وجاء حضور بن كيران للإستماع إلى إفادته في الموضوع، حيث أكد للمستشارين الحاضرين بأنه مستعد للحضور مجددا للإجابة على أي إستفسار في إطار البحث الذي تجريه لجنة تقصي الحقائق التي ستعد تقريرا أوليا مفصلا في شهر يناير المقبل بعد الإستماع لجميع المتدخلين.

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بن كيران الحكومة التقصي اللجنة المستشارين شوف تيفي

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