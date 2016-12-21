مثير وبالصورة..سعد المجرد ضحية القضاء الفرنسي.. وها علاش ﻿

كشف موقع ''ميديا بار'' ،اليوم الأربعاء،بأن الفنان المغربي سعد المجرد المعتقل في سجن ''فلوري'' بباريس، كان ضحية القضاء والعدالة الفرنسية التي رجحت كفة الفتاة التي تتهمه بالاغتصاب والتعنيف الجسدي ''لورا

"شوف تيفي"

كشف موقع "ميديا بار" ،اليوم الأربعاء،بأن الفنان المغربي سعد المجرد المعتقل في سجن "فلوري" بباريس، كان ضحية القضاء والعدالة الفرنسية التي رجحت كفة الفتاة التي تتهمه بالاغتصاب والتعنيف الجسدي "لورا بريول".

وأوضح الموقع ذاته بأن المجرد تم وضعه بالسجن دون وجود أدلة ملموسة، تؤكد التهم التي وجهت له، مشيرا إلى أن المثير في قضية "المعلم" هو عدم وجود وسيلة قد تسمح لهيئة الدفاع عن هذا الأخير بنفي هذه التهم، باستثناء انتظار قرار الفتاة الفرنسية الحضور إلى إحدى جلسات المواجهة.

وأضاف الموقع الفرنسي بأنه من غير المعقول بقاء سعد المجرد في السجن، دون أن تظهر حقيقة المزاعم التي أدلت بها الفتاة، موضحا بأن العيب في العدالة الفرنسية هو أن معالجتها لهذه القضايا يتأخر ويتم التعويل فيه بنسبة كبيرة على عكس مما خرجت به تحقيقات الشرطة القضائية.

تجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي"، كشفت أمس الثلاثاء، أن جلسات قضية سعد المجرد وبعد توقفها لأسابيع، من المنتظر أن تنطلق مرة أخرى صباح الجمعة المقبل.