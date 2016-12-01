 بالفيديو...بن كيران : أمي صوتت لحزب الإستقلال وأنا أشغل منصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ﻿
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بالفيديو...بن كيران : أمي صوتت لحزب الإستقلال وأنا أشغل منصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية

بتاريــخ : 21 دجنبر 2016 / 14:50 بالفيديو...بن كيران : أمي صوتت لحزب الإستقلال وأنا أشغل منصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية | بوليتيك
بالفيديو...بن كيران : أمي صوتت لحزب الإستقلال وأنا أشغل منصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية
صرح رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بن كيران في اللقاء الأخير للمجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية لجهة الرباط سلا القنيطرة، أن والدته توفيت وهي تناصرإنتخابيا حزب الإستقلال.

شوف تيفي

صرح رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بن كيران في اللقاء الأخير للمجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية لجهة الرباط سلا القنيطرة، أن والدته توفيت وهي تناصرإنتخابيا حزب الإستقلال.

وأضاف بن كيران في معرض حديثه عن تشكيل الحكومة وشرط حزب التجمع الوطني للأحرار، بإبعاد حزب الإستقلال، بأنه لن يقبل بهذا الشرط، مؤكدا أن والدته كانت إستقلالية، حيث حكى عبد الإله بن كيران أن أحد أبنائه رافق والدته الراحلة إلى الإدلاء بصوتها مستفسرا عن الحزب الذي صوتت له هل لحزب المصباح أو الميزان، فرفضت البوح بذلك.

وقال بن كيران أنه متأكد بأن أمه صوتت لحزب الإستقلال، وأن فكرها مع حزب علال الفاسي منذ زمان، موضحا بأن الحزب الذي أسسه أعضاء الحركة الوطنية يستحق كل تقدير وإحترام وأنه لن يتنازل عن تواجد حزب الميزان في الحكومة.

 

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الأحرارإستقلال والدة بن كيران الحزب شوف تيفي

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