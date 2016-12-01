عاجل..شاب ينهي حياته بطريقة مروعة داخل ''زريبة'' باشتوكة أيت باها ﻿

اهتز دوار أيت داود بجماعة الصفاء التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها، قبل قليل، على وقع خبر صادم، عقب العثور على شاب في مقتبل العمر جثة هادمة داخل زريبة للماشية بالقرب من منزل أسرته.

"شوف تيفي"

اهتز دوار أيت داود بجماعة الصفاء التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها، قبل قليل، على وقع خبر صادم، عقب العثور على شاب في مقتبل العمر جثة هامدة داخل زريبة للماشية بالقرب من منزل أسرته.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن أحد أفراد أسرة الهالك، دخل للزريبة من أجل الاطمئنان على الماشية، ليتفاجأ بهذا الأخير معلقا بواسطة حبل إلى السقف، ليسارع إلى إبلاغ مصالح الدرك الملكي.

وأضاف المصدر ذاته بأن الشكوك الأولية تشير إلى أن هناك احتمالا أن يكون الهالك قد أنهى حياته من خلال الانتحار، موضحا بأن مصالح الدرك الملكي فتحت تحيقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، بينما قامت سيارة للإسعاف بنقل جثة الشاب إلى مستودع الأموات بأمر من النيابة العامة لإخضاعها للتشريح.