 عاجل..شاب ينهي حياته بطريقة مروعة داخل ''زريبة'' باشتوكة أيت باها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور.. اختتام متميز لدوري البنك الشعبي للتنس | اقتصاد

بالصور.. اختتام متميز لدوري ''البنك الشعبي للتنس''

عاجل .. محامي المجرد يكشف من باريس لـ شوف تيفي ماذا سيقع يوم 30 دجنبر في قضية الفنان المغربي | ثقافة و فنون

عاجل .. محامي المجرد يكشف من باريس لـ ''شوف تيفي'' ماذا سيقع يوم 30 دجنبر في قضية الفنان المغربي

صادم وبالصورة..شوفو شنو كيوقع للناس في السبيطارات ديال المغرب | مجتمع

صادم وبالصورة..شوفو شنو كيوقع للناس في السبيطارات ديال المغرب

فيديو خطير امراة كتشفر دري شوفو ردة الفعل ديال ملي حصلها‎ | حوادث و حقوق

فيديو خطير امراة كتشفر دري شوفو ردة الفعل ديال ملي حصلها‎

يا ربي السلامة.. شاب عشريني يغتصب خمسينية بالصخيرات و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. شاب عشريني يغتصب خمسينية بالصخيرات و هذه التفاصيل

صورة نساء شرطيات بالمغرب تشعل الفايسبوك+صورة | مجتمع

صورة نساء شرطيات بالمغرب تشعل الفايسبوك+صورة

جانح يستعمل سيارة مشابهة للطاكسي للإعتداء على النساء بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

جانح يستعمل سيارة مشابهة ''للطاكسي'' للإعتداء على النساء بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء

بالفيديو..رغم اعتقاله: سعد المجرد الأكثر ثراء..وها كيفاش | ثقافة و فنون

بالفيديو..رغم اعتقاله: سعد المجرد الأكثر ثراء..وها كيفاش

عاجل : حالة إستنفار بعد تسمم جماعي لـ20 تلميذ بأكادير | حوادث و حقوق

عاجل : حالة إستنفار بعد تسمم جماعي لـ20 تلميذ بأكادير

قاتل بالتسلسل بنظارات سوداء

عاجل..شاب ينهي حياته بطريقة مروعة داخل ''زريبة'' باشتوكة أيت باها

بتاريــخ : 21 دجنبر 2016 / 14:30 عاجل..شاب ينهي حياته بطريقة مروعة داخل زريبة باشتوكة أيت باها | حوادث و حقوق
عاجل..شاب ينهي حياته بطريقة مروعة داخل ''زريبة'' باشتوكة أيت باها
اهتز دوار أيت داود بجماعة الصفاء التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها، قبل قليل، على وقع خبر صادم، عقب العثور على شاب في مقتبل العمر جثة هادمة داخل زريبة للماشية بالقرب من منزل أسرته.

"شوف تيفي"

اهتز دوار أيت داود بجماعة الصفاء التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها، قبل قليل، على وقع خبر صادم، عقب العثور على شاب في مقتبل العمر جثة هامدة داخل زريبة للماشية بالقرب من منزل أسرته.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن أحد أفراد أسرة الهالك، دخل للزريبة من أجل الاطمئنان على الماشية، ليتفاجأ بهذا الأخير معلقا بواسطة حبل إلى السقف، ليسارع إلى إبلاغ مصالح الدرك الملكي.

وأضاف المصدر ذاته بأن الشكوك الأولية تشير إلى أن هناك احتمالا أن يكون الهالك قد أنهى حياته من خلال الانتحار، موضحا بأن مصالح الدرك الملكي فتحت تحيقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، بينما قامت سيارة للإسعاف بنقل جثة الشاب إلى مستودع الأموات بأمر من النيابة العامة لإخضاعها للتشريح.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي اشتوكة أيت باها زريبة الماشية النيابة العامة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فيديو خطير امراة كتشفر دري شوفو ردة الفعل ديال ملي حصلها‎ | حوادث و حقوق

فيديو خطير امراة كتشفر دري شوفو ردة الفعل ديال ملي حصلها‎

يا ربي السلامة.. شاب عشريني يغتصب خمسينية بالصخيرات و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. شاب عشريني يغتصب خمسينية بالصخيرات و هذه التفاصيل

جانح يستعمل سيارة مشابهة للطاكسي للإعتداء على النساء بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

جانح يستعمل سيارة مشابهة ''للطاكسي'' للإعتداء على النساء بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء

عاجل : حالة إستنفار بعد تسمم جماعي لـ20 تلميذ بأكادير | حوادث و حقوق

عاجل : حالة إستنفار بعد تسمم جماعي لـ20 تلميذ بأكادير

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شهادة صادمة للسيدة المسنة التي اغتصبها شاب بالصخيرات..دْخل عليا من الشرجم و اغتاصبني وأنا عايشة بوحدي | بــووز
منذ 22 دقيقة

شهادة صادمة للسيدة المسنة التي اغتصبها شاب بالصخيرات..دْخل عليا من الشرجم و اغتاصبني وأنا عايشة بوحدي

شكاية مطلقة من الصخيرات.. تزوجت براجل استغلني و منين طلقني زور الأوراق ومبغاش يعطيني النفقة | خارج البلاطو

شكاية مطلقة من الصخيرات.. تزوجت براجل استغلني و منين طلقني زور الأوراق ومبغاش يعطيني النفقة

فيديو رائع.. اللقطة التي لم ينتبه لها الجميع..شاهد ماذا قال الملك لشرطية بمراكش‎ | قنوات أخرى

فيديو رائع.. اللقطة التي لم ينتبه لها الجميع..شاهد ماذا قال الملك لشرطية بمراكش‎

فنانون عرب نهايتهم كانت غامضة وصادمة جداً على يد مجهول | زووم

فنانون عرب نهايتهم كانت غامضة وصادمة جداً على يد مجهول

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصور.. اختتام متميز لدوري البنك الشعبي للتنس | اقتصاد
منذ 7 دقائق

بالصور.. اختتام متميز لدوري ''البنك الشعبي للتنس''

عاجل .. محامي المجرد يكشف من باريس لـ شوف تيفي ماذا سيقع يوم 30 دجنبر في قضية الفنان المغربي | ثقافة و فنون

عاجل .. محامي المجرد يكشف من باريس لـ ''شوف تيفي'' ماذا سيقع يوم 30 دجنبر في قضية الفنان المغربي

صادم وبالصورة..شوفو شنو كيوقع للناس في السبيطارات ديال المغرب | مجتمع

صادم وبالصورة..شوفو شنو كيوقع للناس في السبيطارات ديال المغرب

فيديو خطير امراة كتشفر دري شوفو ردة الفعل ديال ملي حصلها‎ | حوادث و حقوق

فيديو خطير امراة كتشفر دري شوفو ردة الفعل ديال ملي حصلها‎

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.