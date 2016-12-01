عاجل.. حادثة سير تودي بحياة شرطي بمراكش ﻿

فارق رجل أمن يعمل بمصلحة الشرطة السياحية بجامع الفنا بمراكش، الحياة صباح اليوم الأربعاء، نتيجة تأثره بجروحه أصيب بها عقب تعرضه لحادثة سير.

"شوف تيفي"

فارق رجل أمن يعمل بمصلحة الشرطة السياحية بجامع الفنا بمراكش، الحياة صباح اليوم الأربعاء، نتيجة تأثره بجروحه أصيب بها عقب تعرضه لحادثة سير.



وحسب مصادر محلية،فإن الراحل، تعرض قبل أيام قليلة لحادثة سير خطيرة، حينما كان على متن دراجة نارية تابعة للخدمة، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة على مستوى الرأس والقفص الصدري.



وأضافت المصادر ذاتها بأن الهالك، سيوارى الثرى، عشية اليوم الأربعاء بأحد المقابر بالمدينة الحمراء.