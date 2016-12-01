 اتصالات المغرب تتوج بلقب ''أسرع شبكة هاتف نقال في المغرب سنة 2016'' ﻿
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اتصالات المغرب تتوج بلقب ''أسرع شبكة هاتف نقال في المغرب سنة 2016''

بتاريــخ : 21 دجنبر 2016 / 14:06 اتصالات المغرب تتوج بلقب أسرع شبكة هاتف نقال في المغرب سنة 2016 | اقتصاد
اتصالات المغرب تتوج بلقب ''أسرع شبكة هاتف نقال في المغرب سنة 2016''
حصلت شركة ''اتصالات المغرب'' على لقب '' أسرع شبكة للهاتف النقال في المغرب 2016 ، من طرف وكالة Ookla Speed Test الرائدة عالميا في تطبيقات فحص الشبكات واختبارات عرض النطاق الترددي.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

حصلت شركة "اتصالات المغرب" على لقب " أسرع شبكة للهاتف النقال في المغرب 2016 ، من طرف وكالة Ookla Speed Test الرائدة عالميا في تطبيقات فحص الشبكات واختبارات عرض النطاق الترددي.

وحسب الوكالة المتخصصة في هذا المجال فإن اتصالات المغرب تقدم أسرع خدمة هاتف نقال مع أوسع شبكة في البلاد.

وتقدم شركة "اتصالات المغرب" حصريا ومنذ سنة 2015 تكنولوجيا +4Gالتي توفر سرعة تصل إلى225ميغا بيت في الثانية ) وأوسع تغطية وطنية بمعدل تغطية عدد السكان يزيد عن73. %

وقال "جامي ستيفن" نائب رئيس Ookla Speed Test، أنه ومن خلال إنجاز أكثر من تسعة ملايين اختبار Speed test كل يوم في موقع Ookla , و الذي يعتبر أكبر شريك لمقدمي خدمات الإنترنت في العالم لدراسة وتشخيص شبكات الإنترنت الثابتة والنقالة , حيث أكدت نتائج اختبارات Speedtest لتحديد أسرع شبكة للهاتف النقال في المغرب.
واستنادا لأزيد من 300.000 اختبار فعلي قام به مستخدمون مغاربة خلال الستة أشهر الأخيرة , وبعد تحليل المعطيات قررت الوكالة منح لقب أسرع شبكة للهاتف النقال في المغرب لاتصالات المغرب لسنة 2016

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