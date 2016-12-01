عاجل: العثور على أدلة مهمة في منزل قاتل السفير الروسي ﻿

كشفت وسائل إعلام تركية اليوم الأربعاء، أن الشرطة عثرت على كتب لتنظيم ''القاعدة'' الإرهابي وحركة الداعية المعارض فتح الله غولن،في منزل قاتل السفير الروسي، وفي غرفة الفندق التي كان يقيم فيها بأنقرة

شوف تيفي:

كشفت وسائل إعلام تركية اليوم الأربعاء، أن الشرطة عثرت على كتب لتنظيم "القاعدة" الإرهابي وحركة الداعية المعارض فتح الله غولن،في منزل قاتل السفير الروسي، وفي غرفة الفندق التي كان يقيم فيها بأنقرة

وأضافت أن القاتل مولود ميرت ألطنطاش (22 عاما)، حجز غرفة في فندق قريب من مركز الفن المعاصر بأنقرة، الذي قُتل فيه السفير أندريه كارلوف، مساء الاثنين 19 دجنبر الأول، وقضى أياما عدة وهو يجمع معلومات استفاد منها لدى تنفيذ الجريمة.

وحسب نتائج التحقيقات، وصل الطنطاش إلى المركز لأول مرة قبل يوم من افتتاح معرض الصور"روسيا في عيون الأتراك"، الذي شارك فيه السفير الروسي، وتمكن من الدخول دون المرور ببوابة الكشف عن المعادن والأسلحة، بعد أن عرض على حراس المركز هوية انتسابه لجهاز الشرطة التي كانت بحوزته. وفي اليوم التالي، كرر الطنطاش تجربته الناجحة، ودخل المركز دون أن يخضع لإجراءات التفتيش، وهو يحمل مسدسا.

وبالإضافة إلى الكتب المذكورة، عثر المحققون في غرفة الفندق التي أقام فيها الطنطاش، سجلات مكتوبة بخط اليد تحمل طابعا "جهاديا" كما تشير نتائج التحقيقات إلى أن الطنطاش اشترى بدلة جديدة في الصباح قبل تنفيذ عملية القتل، وكان يرتديها وقت تنفيذ الجريمة.

وسبق لوزارة الداخلية التركية أن أكدت أن قاتل السفير الروسي كان يعمل في تشكيلات الشرطة الخاصة بأنقرة منذ سنتين ونصف السنة.