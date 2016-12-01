بالفيديو.. بن كيران يرفع التحدي ويطالب أخنوش و لشكر بتوضيح موقفهما للمغاربة من المشاركة في الحكومة ﻿

صرح رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بن كيران في اللقاء الأخير للمجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية لجهة الرباط سلا القنيطرة، إن عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار مطالب بتوضيح موقفه من الشرط

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صرح رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بن كيران في اللقاء الأخير للمجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية لجهة الرباط سلا القنيطرة، إن عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار مطالب بتوضيح موقفه من الشرط الذي لا يزال يضعه للدخول للحكومة، ومطالبا كذلك الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي إدريس لشكر الإدلاء بموقفه كذلك في الموضوع.

ووجه بن كيران نداءا لحزب التجمع الوطني للأحرار بمراجعة شرط إبعاد، حزب الإستقلال، مراعاة لقرار الناخبين المغاربة وكذا لتعيينه من طرف الملك لتشكيل الحكومة، حيث شدد بن كيران على أنه “لا أحد امتلك الشجاعة، وأخبر المغاربة لماذا لا يريد حزب الاستقلال في الحكومة؟”.

وقال بن كيران أن حزب التجمع الوطني للأحرار له خصوصية ومن النوعية التي يحتاجه المغاربة، لكنه بالمقابل إشترط "علي إخراج حزب الإستقلال" وهذا أمر غير مقبول لأني رئيس الحكومة ولن أقبل بذلك.

ونفى بن كيران ان يكون هو المسؤول عن الفشل في تشكيل الحكومة، مطالبا كذلك إدريس لشكر بتوضيح موقفه من شرط حزب التجمع الوطني للأحرار من الناحية السياسية والأخلاقية إحتراما للمواطنين المغاربة.