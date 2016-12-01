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بتاريــخ : 21 دجنبر 2016 / 13:43 عاجل : وفاة السفير المغربي بموريتانيا | بوليتيك
عاجل : وفاة السفير المغربي بموريتانيا
علمت ''شوف تيفي'' من مصادرجد موثوقة، عن وفاة السفير المغربي المعتمد بموريتانيا عبد الرحمن بن عمرو بالمستشفى الجامعي الشيخ زايد بمدينة الرباط الذي كان يرقد به، بعد صراع مرير مع المرض منذ عدة أشهر.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصادرجد موثوقة، عن وفاة السفير المغربي المعتمد بموريتانيا عبد الرحمن بن عمرو بالمستشفى الجامعي الشيخ زايد بمدينة الرباط الذي كان يرقد به، بعد صراع مرير مع المرض منذ عدة أشهر.

وحسب ذات المصادر، فقد أعلن عن وفاة السفير المغربي قبل قليل من صبيحة اليوم الأربعاء بالعاصمة الرباط من داخل المستشفى المذكور.
وشغل بن عمرو منصب سفير المغرب بموريتانيا منذ أواسط الثمانينات من القرن الماضي، ليكون بذلك أقدم أعضاء السلك الدبلوماسي في موريتانيا، كما ان العلاقات الموريتانية المغربية عرفت منذ توليه المنصب علاقات قوية خاصة في عهد الرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، كما إشتهر بن عمرو خلال عمله سفيراً لدى موريتانيا بنشاطه الكبير في المجالين الدبلوماسي والثقافي قبل وصول الرئيس الحالي ولد عبد العزيز.

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