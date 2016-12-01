يا ربي السلامة..فئران عملاقة تلتهم رضيعة حية والشرطة تعتقل الأم.. وهذه هي التفاصيل ﻿

اهتزت دولة جنوب إفريقيا،أخيرا،على وقع حادث مأساوي، حيث التهمت فئران عملاقة طفلة تبلغ من العمر 3 أشهر، عقب ترك والدتها لها وحيدة طوال الليل لحضور حفل.

"شوف تيفي"

اهتزت دولة جنوب إفريقيا،أخيرا،على وقع حادث مأساوي، حيث التهمت فئران عملاقة طفلة تبلغ من العمر 3 أشهر، عقب ترك والدتها لها وحيدة طوال الليل لحضور حفل.



وحسب موقع " العربية.نت"، فإن السلطات بالدولة المذكورة، ألقت القبض على الأم البالغة من العمر 26 عاما بتهمة الإهمال.



وأوضح الموقع ذاته بأن الأم، صدمت عندما عادت إلى البيت على الساعة السادسة والنصف صباحا لتجد بقايا الطفلة غارقة في الدماء بعد أن التهمتها الفئران الضخمة وهي حية.



وعلاقة بالموضوع، كشف موقع "دي صن" البريطاني بأن الحادث وقع في العاصمة جوهانسبرغ خلال نهاية الأسبوع الماضي،وقد سمع أحد الجيران الطفلة الصغيرة وهي تصرخ، واقتحم الكوخ الذي تسكن به الأسرة ليجد المشهد المرعب أمام عينيه،حيث التهمت الفئران لسان وعيون وأصابع الطفلة.