بالصور.. حسناء لبنانية تدخل على خط قضية الفنان المغربي سعد لمجرد و هذه تفاصيل العلاقة التي كانت بينهما ﻿

في جديد قضية الفنان المغربي سعد لمجرد، قال الإعلامي اللبناني المهتم بالشؤون الفنية،باسل إن سعد كان وقت اعتقاله بفرنسا على علاقة عاطفية مع فتاة أسترالية من أصل لبناني،كانت ملكة جمال للمغتربين سنة

شوف تيفي:

في جديد قضية الفنان المغربي سعد لمجرد، قال الإعلامي اللبناني المهتم بالشؤون الفنية،باسل إن سعد كان وقت اعتقاله بفرنسا على علاقة عاطفية مع فتاة أسترالية من أصل لبناني،كانت ملكة جمال للمغتربين سنة 2010.

و أضاف الإعلامي من خلال تدوينة نشرها عبر حسابه الخاص بالفايسبوك: قائلا" على فكرة شباب وعلى سيرة #سعد_لمجرد، انسيت وشوشكن وشوشة حصرية ما حدا عرف فيها ألا وهي إنو وقت اللي انلقط سعدون وانحط بالحبس، كان هوّي والرِشقة دانييلا رحمة مصاحبين بعض! وهيي متلها متل الجميع عرفت عن طريق الميديا بخبر/فضيحة اتهامه بالإغتصاب، يعني بالتالي خيانته إلها! فالسؤال بيبقى: "هل يا ترى، وفي حال طلعوه للمعلم قريبا من الحبس، رح تطنش الست على خيانته إلها وكأن ما صار شي، ولا رح تتركه؟ هيدا إذا مش أصلا تركته بوقتها.. #سؤال_حصري_برسم_الإجابة ؟

و كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي"،ينظر يوم الجمعة، قاضي قصر العدالة بباريس،في طلب استئناف دفاع لمجرد و تمتيعه بالسراح المؤقت.